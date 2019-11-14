光棍節未能脫單? 美國研究： 單身真的比較快樂

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）雙11光棍節剛過，你找到另一半了嗎？有研究指出，人際關係中與配偶關係緊張或態度缺乏支持者，明顯更容易罹患憂鬱症，沒有配偶者，則沒有增加的風險。

根據內政部統計資料，2017年男性未婚率突破半數達到5成3，女性則為4成3%。雖單身者比例日升，有許多人仍想脫單。但根據一份2013年發表於線上《PLOS ONE》研究指出，長期與配偶關係緊張和配偶態度缺乏支持者，明顯地更容易罹患憂鬱症。

美國密西根大學學者邀請4,642位25至75歲的美國成年人，調查以關係品質及社交孤立作為測量評估。結果顯示，無論個人社會互動的頻率為何，與配偶、家人和朋友「關係的品質」是導致重度憂鬱症的重要風險因子，其中沒有配偶者則沒有增加的風險，而關係品質最低者罹患憂鬱症的風險(7分之1)比關係最好者(15分之1)多出1倍以上。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，現今忙碌的社會，在婚姻、伴侶、家人相處關係，要求「量」的增加反易成為一種壓力，的確應該把重點放在「質」的經營。相處時盡量有互動交集，多交談，了解彼此的優缺點，學習多看優點，練習多說正面的話等。

葉雅馨提醒，從上述研究知道，伴侶之間如果沒有很好的關係，單身反而比較快樂，所以脫單的重點不在於趕快有個伴，而是應該想要有什麼伴。千萬不要把不婚當前提，遇到心儀的對象，積極追求及營造好關係，同時別忘了，維持好的伴侶關係是需要呵護，用心經營的。