香港《叔‧叔》獲台灣金馬提名　同志議題延燒社會問題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）強勢問鼎金馬五大奬提名的香港電影《叔‧叔》，探討已婚同志大叔的黃昏之愛，面臨傳統社會無形的枷鎖該如何選擇，傳達人生無奈的淒美掙扎，獲國際媒體力讚「罕見而成熟的同志浪漫愛情故事！」，預計將在明（2020）年2月台灣動人獻映。

由太保、袁富華兩大金馬獎得主主演，並榮獲本屆金馬獎「最佳劇情長片」等五項大獎提名的香港電影《叔‧叔》，導演楊曜愷透過兩位已婚高齡同志的黃昏之愛為主題，旁敲側擊他們面對自身真正情感與情慾的需求，以及面對家庭、社會責任時的矛盾與掙扎，甚至帶出同志族群面對年老時的長照、社會福利等政策。



今獎演員「太保」本名張嘉年，此次飾演計程車司機（圖/采昌）

金馬說明，該片不僅入選2019年釜山影展「亞洲電影之窗」單元，也一舉入圍金馬獎最佳劇情長片、最佳男主角、最佳女配角、最佳原著劇本等五項大獎。更在本屆金馬影展票券開賣後，隨即銷售一空，影展甚至還緊急加場滿足影迷需求。

《叔‧叔》透過相逢恨晚的兩位男性，呈現出同志族群在社會期許與個人情慾之間的掙扎與兩難。尤其是高齡的男同志，為了履行傳宗接代的傳統社會責任，一方面必須抑壓、違背自己的原始慾望；另方面則又必須與他人締結親密的血緣關係。

該片導演楊曜愷曾以《我愛斷背衫》、《紐約斷背衫》榮獲諸多國際影展肯定，他表示，「今日的香港，同志族群漸趨開放，而社會對同志權益也愈來愈包容。不過社會中仍有一群男同志長者，基於根深柢固的傳統價值觀、社會文化及家庭規範，並未享受到逐漸開放的社會氛圍。在年輕與西化的新一代眼中，中老年男同志是壓抑且無奈的，也欠缺『做自己』的勇氣。」

《好萊塢報導者》（The Hollywood Reporter）讚揚：「一部罕見而成熟的同志浪漫愛情故事！」《銀幕週刊》（Screen Daily）盛讚：「配合巧妙的攝影方法，打造出這部輕描淡寫、不譁眾取寵的佳作！」金馬執委會執行長、知名影評人聞天祥更是力薦本片是「今年最好的香港獨立製片！」

值得一提的是，太保、袁富華雙雙入圍金馬影帝，也是繼2003年《無間道》梁朝偉、劉德華之後，睽違16年再度有同片兩位演員角逐影帝的情況，本片也預計將在明年2月於台灣動人獻映。

劇情描述計程車司機柏（太保飾演），以及退休單親爸爸海（袁富華飾演），即使大半生受盡傳統社會的規範與約束，兩人仍對多年來努力建立的家庭為榮。不過，兩人沒料到能在人生的最後這段路上，與彼此邂逅。面對「愛情誘惑」與「社會道德價值」的拉扯，以及內心「原始慾望」跟社會傳統「幸福家庭」的抉擇，兩人究竟要回歸最原始的自己？還是重返風平浪靜的生活，詳情請於電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。