瑞穗春天國際觀光酒店 享溫泉遊莊園

在寒意襲人的冬日時刻，最渴望的莫過於泡進一池溫泉，讓溫熱的水流驅走寒意，為身體灌注暖洋洋的幸福。坐落在花蓮瑞穗溫泉區的瑞穗春天國際觀光酒店，即日起至2020年3月31日推出「幸福瑞穗溫泉季 一泊三食住房專案」，入住充滿歐式風情的莊園指定房型和獨棟的格蘭雅緻別墅，雙人房平日$11,500起，包含活力早餐、精緻晚餐和甜蜜下午茶套餐；每間客房都有溫泉湯池，此外還可免費使用三溫暖裸湯區，享受各式水療按摩池、烤箱、蒸氣室、紅外線曬照燈等設施。不論是想在房內享受靜謐泡湯的浪漫，或是在寬敞的三溫暖內滋潤身心，都能夠讓人從累積已久的疲憊中獲得釋放。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「瑞穗溫泉迄今已有百年的歷史，瑞穗春天國際觀光酒店在籌備之初，就定調以『享溫泉 遊莊園』為酒店的發展主軸；酒店的溫泉汲取自地底泉脈再送至客房、金色水樂園戶外湯池，也期盼更多國內外旅人來到花蓮，細細體驗瑞穗黃金湯的美好。此次『幸福瑞穗溫泉季 一泊三食住房專案』也搭上花蓮溫泉季熱潮，酒店組隊參加11月23日由花蓮縣政府舉辦的『太平洋溫泉花車嘉年華』活動，將以歐式城堡的造型花車，搭配熱力十足的現場表演，將瑞穗豐富的自然景致和溫泉風情介紹給更多旅客。預計此次專案能提升住房率約一至二成。」

瑞穗溫泉最早發源於民國8年，在日據時代就設有公共浴場，也與紅葉溫泉、安通溫泉齊名，為花東縱谷的三大溫泉。泉質與日本三大古湯之一的「有馬溫泉」相似，富含鐵質、遇空氣即在水面結成淡黃色結晶「溫泉花」，因此有「黃金湯」的美譽。瑞穗溫泉區於2019年獲交通部觀光局頒發「金泉獎」，此區的泉水質地氣味與硫磺泉相異，並無硫磺的氣味，且沉浸在黃金湯的洗禮後，皮膚更覺滑溜細膩。瑞穗豐沛的溫泉資源、群山環繞的天然美景，是國內不容錯過的溫泉度假區。

「幸福瑞穗溫泉季 一泊三食住房專案」是體驗瑞穗溫泉、享受瑞穗春天國際觀光酒店南歐奢華度假村的最佳時機，專案自即日起至2020年3月31日，可選擇入住奢華莊園指定房型或頂級的格蘭雅緻別墅，暢遊酒店內的金色水樂園室內戶外108池，以及闔家體驗跑跑甩尾車、兒童超跑俱樂部與電競室等多項設施；此次專案更加碼免費使用三溫暖裸湯區，和三溫暖裸湯區供應的吉蒸牧場鮮奶暢飲。這個冬天想要擺脫溼冷的寒意，就到瑞穗春天國際觀光酒店泡進暖呼呼的溫泉黃金湯，感受通體舒暢的幸福！

除了瑞穗馳名的黃金湯外，瑞穗春天國際觀光酒店為了打造奢華頂級服務，在開幕之初就引進了國際知名Spa品牌悅榕集團(Banyan Tree)旗下悅椿Spa(Angsana Spa)，也是目前全台唯一的服務據點，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝。悅椿Spa使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身心靈，房客還可享60分鐘以上Spa療程8.5折優惠。