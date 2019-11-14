香港三罷衝突升級　在港台生逾280人陸續返回台灣

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）香港緊張情勢持續升高，多間大學爆發激烈衝突，校園多處設施遭受嚴重損毀，昨（13）日傍晚後香港中文大學和浸會大學也陸續宣布，本學期提早結束。台灣陸委會表示，目前已成立專案小組，依照學生需求協助返台，目前在港台生約1021人，預計這兩天有逾280人返台。

陸委會昨晚表示，針對近日情勢變化，我香港辦事處除主動聯繫香港各大學，協調校方確保我學生安全及生活無虞，現時在港台灣學生約1,021人，除香港中文大學外，香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學等校均有台灣同學將陸續返台。

在台北經濟文化辦事處協助下，71名台灣學生今（14）日凌晨搭機返台，學生們多數都是戴著口罩，卻難掩滿面倦容，面對記者的詢問多是避而不談，許多接機家長直到看見孩子才鬆了一口氣。

綜合中央社和港媒報導，該班機上除了中文大學學生以外，許多學生是因為台灣的父母很擔心，雖然學校未宣布停課，自己還是搭機返台，以免家人操心。

有家長表示，去年送小孩到香港的大學就讀時，只覺得會是個不錯的經歷，但也不知道大環境會變，如果知道今年是這樣的狀況，或許就不會將孩子送到香港。

至於下學期要不要回去完成學業？有學生表示，曾考慮是否返回台灣讀大學，但要再與家人商量，不過至少返台後可以好好的睡一覺。