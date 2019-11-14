「燦爛新女力」系列講座 看見台灣新住民女性堅韌生命力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓更多台灣民眾了解新住民，新北市三重新住民家庭中心辦理講座，邀請6位來台多年的新住民女性，以多元文化、職場魅力為主題，暢談新住民生活適應、飲食文化、創業築夢、社會參與，以及奉獻服務的生命故事，歡迎民眾踴躍參加。

根據統計，新北市新住民約有10萬7千多人，高居全國第一，其中女性有9萬5千多人，男性有1萬1千多人，比例約為9比1。本次新北市政府辦理的6場系列講座，邀請來自越南、泰國及柬埔寨新住民分享生命故事。

越南來台20年的3D果凍達人卞柔勻主講「從客廳和餐桌開始的藝術果凍」，分享如何結合公益、藝術及興趣到發展出自已的事業。

原籍越南的陳秋柳主講「舞動人生」，分享與女兒一起表演舞台劇，並拍攝公視人生劇「3天2夜」。來自泰國的新住民李拉雀薇主講「我和台灣泰有滋味」，分享在台灣30年一路走來的成長軌跡，包含婚喪喜慶、出家當兵等台灣與泰國文化的差異和趣味。

另柬埔寨新住民孫雅雯主講「一道柬埔寨的菜」與「移居經驗與家鄉菜」，將拿出看家料理綠咖哩分享，並結合台灣國際女性影展紀錄片「漂流廚房」映後座談。

越南新住民武氏芳恆，以「讓愛流動自助助人」為主題，分享如何從職業災害走出人生低谷，進而成立新住民關懷協會。

最後一場則由越南新住民范秋水以「學習與服務之路」，分享如何透過不斷學習充實自我，並貢獻一已之力。

社會局長張錦麗表示，女性新住民因婚姻來到台灣，努力跨越語言鴻溝，克服文化隔閡，以融入台灣生活，在圓夢過程中不斷自我突破，希望市民朋友一起來聆聽女性新住民的生命故事。