爆笑喜劇「神機有毛病」毒舌Siri超搶戲　台灣明日上映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）年度爆笑喜劇《神機有毛病》講述現代人離不開手機的文明病，當內心脆弱的宅男遇上講話超諷刺的語音助理，一連串爆笑且殘酷的旅程就此展開，而澳洲氣質女星蘿絲拜恩更替語音助理配音，將於明（15）日於全台上映。

超爆笑喜劇《神機有毛病》（Jexi）由《醉後大丈夫》、《阿姐萬萬醉》編導雙人組打造，並邀請《歌喉讚》（Pitch Perfect）喜劇笑星亞當迪凡（Adam DeVine）領銜主演，喜劇天后蘿絲拜恩（Rose Byrne）更為關鍵角色「潔西」配音，片中笑料不段，更充滿許多限制級的對話跟場景，甚至有觀眾看完試映後表示：「這部電影太適合跟曖昧對象一起看了！」



《神機有毛病》男主角亞當迪凡（圖/采昌）

電影公司表示，拜恩時常客串喜劇片，曾演出《惡鄰纏身》（Neighbors）、《伴娘我最大》（Bridemaids）等，也曾在科幻電影《AI終結站》當中扮演機器人「母親」的聲音演員，以讓人安心的穩重嗓音讓觀眾印象深刻。

​​​​拜恩表示，在真實世界當中，人工智慧語音會用真人錄製一個句子，接著再使用高超的軟體銜接。要一個人完全重現是不可能的，會透過電腦後製，讓聲音聽起來更像機器人。在我替潔西錄音之後，他們找來一位特殊音效師替我微調，好讓我的聲音能完全聽起來像個機器人。

失控反骨的潔西不但不穩重，更常口出穢言對男主角嗆聲，像是「你老闆是XX的智障！」「你女友有估狗地圖嗎？XX的遜斃了！」，甚至當男主角設定鬧鐘功能後，響起來的不是音樂，而是潔西三字經的怒吼「起床！你這XX！」。

至於是否真的想擁有這樣的手機？蘿絲拜恩笑說，這真的太黑暗了，我寧願去抱我的小孩或愛人，也不要像這樣的手機。

迪凡提及，潔西見笑轉生氣的戲碼， 讓他看劇本每一頁都笑翻，他說「你的手機對你瞭若指掌， 你與手機有某種連結，結果手機開始不爽男主角的女友， 反而成為愛吃醋的前女友，這點真的非常好笑！」

電影公司透露，在拍攝的過程中，迪凡都只是對著一支手機演戲， 完全沒有對方的表情可以作出反應。編導強調，他們不只是把潔西當手機，而是把「她」 當成一位真實女性，所以特地安排兩位角色吵架後和好戲碼， 讓兩人「床頭吵，床尾和」，迪凡甚至還憑空想像，並配合「 潔西」要求，與她上演一場拿充電線充當當情趣用品的「手機性愛趴」。

導演史考特摩爾（Scott Moore）大讚，「我們使用了很多道具，亞當都是說上就上。 他隨時保持入戲狀態，他真的很會搞笑。亞當與手機的親熱戲， 他連這種情緒都模擬得太逼真了！」而手機充電線竟然可以成為「 情趣用品」，這也笑翻全場觀眾，直呼：「看完都不知道怎麼用平常 心去充電了！」

本片描述菲爾（亞當迪凡飾演）是個重度依賴手機的宅男，生活大小事完全仰賴手機中的人工智能協助。某天，菲爾不小心摔壞了原本的手機，於是被迫換了一台全新的手機，新手機內建的人工智能「潔西」（蘿絲拜恩配音），似乎是個嚴重的瑕疵品，不但天天跟菲爾唱反調，甚至自作主張幫他向心儀對象告白，讓他被誤會是變態跟蹤狂，以各種出糗慘烈收場。不過在一連串誤打誤撞當中，菲爾的生活也產生微妙變化。

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預告（影/采昌）