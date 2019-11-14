港媒：反送中期間 自殺與死亡人數齊揚

香港「反送中」運動持續多月，幾起自殺或原因不明死亡事件遭到關注，香港官方表示，今年6至9月警方接獲的自殺案達256起，年增34起；送院前或送院時死亡的數字則為2537起，年增311起。

香港01報導，保安局長李家超13日以書面回覆立法會議員許智峯提問，作上述表示。

李家超表示，以警方在現場就案件的初步分類計算，今年6至9月警方接獲的自殺，包括有人上吊或從高處墜下的數字達256起，較去年同期增加34起。過去4年同期的數字分別為222（2018年）、250、235和216起。

而警方在今年6至9月就發現屍體、送院前或送院時死亡，包括未能在現場確定死因的個案數字則為2537起，較去年同期增加311起。過去4年同期的數字分別為2226（2018年）、2407、2161和2159起。

李家超說，警方處理每一起死亡案件，均遵從嚴謹的法例及指引，向死因庭作出呈報。如死因裁判官認為有關個案須進一步調查，警方會展開進一步調查和提交更詳盡的死亡報告。

另外，李家超回應立法會議員譚文豪表示，在過去5個多月，特區政府並沒有引用據「公安條例」、「警隊條例」、「基要服務團條例」條文，委任特務警察、雇用臨時警務人員或招募基要服務團，以協助警方處理有關公眾活動。

他說，香港政府也沒有要求駐港解放軍協助處理近月的衝突，也沒有委任、雇用、動員或招募任何中國大陸執法機關成員作為特務警察、臨時警務人員或基要服務團的成員。

但李家超表示，目前港府正積極考慮各種措施，以增加警力及支援，例如積極考慮「公安條例」第40條委任機制的細節，安排其他紀律部隊的合適人員分擔或參與部分警務工作。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。