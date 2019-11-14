  1. 首頁
  2. 國際

港媒：反送中期間 自殺與死亡人數齊揚

By  中央社
2019/11/14 09:40
南投縣草屯鎮一家家具行（圖）13日晚間起火，猛烈火 勢幾...

疑因流浪漢燒垃圾釀火警 草屯家具行被燒光

南投縣草屯鎮一家家具行（圖）13日晚間起火，猛烈火 勢幾... (來源 中央社)

香港「反送中」運動持續多月，幾起自殺或原因不明死亡事件遭到關注，香港官方表示，今年6至9月警方接獲的自殺案達256起，年增34起；送院前或送院時死亡的數字則為2537起，年增311起。

香港01報導，保安局長李家超13日以書面回覆立法會議員許智峯提問，作上述表示。

李家超表示，以警方在現場就案件的初步分類計算，今年6至9月警方接獲的自殺，包括有人上吊或從高處墜下的數字達256起，較去年同期增加34起。過去4年同期的數字分別為222（2018年）、250、235和216起。

而警方在今年6至9月就發現屍體、送院前或送院時死亡，包括未能在現場確定死因的個案數字則為2537起，較去年同期增加311起。過去4年同期的數字分別為2226（2018年）、2407、2161和2159起。

李家超說，警方處理每一起死亡案件，均遵從嚴謹的法例及指引，向死因庭作出呈報。如死因裁判官認為有關個案須進一步調查，警方會展開進一步調查和提交更詳盡的死亡報告。

另外，李家超回應立法會議員譚文豪表示，在過去5個多月，特區政府並沒有引用據「公安條例」、「警隊條例」、「基要服務團條例」條文，委任特務警察、雇用臨時警務人員或招募基要服務團，以協助警方處理有關公眾活動。

他說，香港政府也沒有要求駐港解放軍協助處理近月的衝突，也沒有委任、雇用、動員或招募任何中國大陸執法機關成員作為特務警察、臨時警務人員或基要服務團的成員。

但李家超表示，目前港府正積極考慮各種措施，以增加警力及支援，例如積極考慮「公安條例」第40條委任機制的細節，安排其他紀律部隊的合適人員分擔或參與部分警務工作。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。
反送中
香港抗爭

相關新聞

〈時評〉香港正被留島不留人 你還敢相信親中派的鬼話連篇嗎
〈時評〉香港正被留島不留人 你還敢相信親中派的鬼話連篇嗎
2019/11/13 16:58
「三罷」行動持續　香港大癱瘓　14日全港停課
「三罷」行動持續　香港大癱瘓　14日全港停課
2019/11/13 16:51
雙11「三罷」抗爭　香港特首林鄭：激進示威者不會得逞
雙11「三罷」抗爭　香港特首林鄭：激進示威者不會得逞
2019/11/11 20:38
〈時評〉香港國際金融中心地位 正遭受嚴厲挑戰
〈時評〉香港國際金融中心地位 正遭受嚴厲挑戰
2019/11/11 15:23
雙11港民發起「三大罷」 香港警察開實彈2人倒地
雙11港民發起「三大罷」 香港警察開實彈2人倒地
2019/11/11 10:51