2020春節圍爐在王朝 團圓桌菜12,888元起

2020年春節將至，家中長輩們、煮婦及煮夫們還要辛苦奔波買菜、煮菜嗎？新的一年就別這麼累了，台北王朝大酒店旗下餐廳及宴會廳聯手推出「2020春節圍爐專案」，團圓桌菜每桌12,888元起，不論是台菜、中菜、西式料理全部應有盡有，想吃好料免操煩。

由金牌主廚林文科掌舵的宴會廳，嚴選台灣寶島在地食材，打造最經典的春節團圓桌菜，最低每桌5人只要12,888；每桌10人只要22,888，每桌再加贈果汁無限暢飲及紅酒一瓶，如果在12/20前完成訂位及下訂，還能享有早鳥好禮「脆皮烤鴨」一隻。訂席專線：02-2719-8399#3522、3523宴會業務部。

中餐廳玉蘭軒、咖啡廳SUNNY CAFE也在春節檔期推出「春節限定料理」，玉蘭軒這次主推「鮑魚佛跳牆」、「蒜蒸鮮大蝦」等山珍海味，每桌5人只要12,999元+10%；每桌10人只要21,888+10%，喜歡中華料理的老饕絕不容錯過！咖啡廳SUNNY CAFE的春節限定料理，提供中式及西式兩種個人套餐形式，西式套餐每人780+10%、中式套餐每人680+10%，不管你喜歡哪個味，SUNNY CAFE都能滿足你的胃。訂位專線02-2719-8399#3366玉蘭軒、#3050 SUNNY CAFE。

除了一般桌菜與個人套餐選擇，自助餐也是近年來國人闔家團圓的聚餐選擇。自助餐廳SUNNY BUFFET主打逾百道無國界料理，春節期間另加碼推出各式春節限定料理，午餐時段每人1,180+10%、晚餐時段每人1,380+10%。訂位專線：02-2719-8399#3310、3311 SUNNY BUFFET。