白金鼠年迎新春 凱達外帶年菜預購送

隨著年節腳步接近，家庭"煮"婦不想太過操勞，想吃豪華珍饌，到台北－凱達大飯店預訂奢華年菜，由行政主廚- 戴于益精心規劃的「白金鼠年迎春年菜」，精湛的手藝，為每位饕客規劃奢華年菜菜單。包含新鮮拼盤「凱達宏圖錦秀集」、「麥片奶油軟殼蝦」、帶有淡淡玫瑰香的「玫瑰燻雞」、以杏仁果、夏威夷果等5種堅果類，搭配主廚特製醬汁，濃郁爽口的「松果燒汁豬肋排」、「年年有餘慶團圓」，以及講求養生的「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」嚴選花蓮特產─藜麥，不含麩質，蛋白質含量近似肉類，拌入南瓜、臘肉、臘腸跟糯米一起蒸熟，鬆軟香甜，甜中帶點紅麴酒香，養身美味。

年菜必點「宮廷花膠佛跳牆」，是古代宮廷明菜，又稱御膳，為中國古代皇室所食用，並融合在地食材，桂竹筍、烏蔘、大甲芋頭、魚肚、豬腳、豬小排、雞肉等超過10種食材，依序放入甕中，經過8小時精心熬製，再用大火蒸煮，將所有味道鎖入湯裡，香氣濃郁。經典之作主廚湯品「酸菜芋奶神仙鴨」融合川菜與客家菜，將櫻桃鴨加入客家酸味、芋頭，以大骨熬製8小時的高湯為底，端上桌後香氣四溢，讓人吮指回香。主打滋補養生的「何首烏養身雞」在稍微冷冷的新春季帶來暖心的感受。整組年菜套餐售價NT$8,660元，於2020年1月15日前訂購，即享8折早鳥優惠，所有年菜皆可單點，單點預購3道以上並付清全額，加贈精美保溫袋一只。

預訂年菜請於2020年1月24日(除夕)下午13:00、15:00至飯店3樓宴會廳提領。

更多優惠詳情請洽02-2306-6777、02-2383-6797

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