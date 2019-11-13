血拚不迷路 菲律賓商場用台灣AI機器人導航

菲律賓民眾愛逛商場，但常會在迷宮般的大型商場迷路。菲律賓大型購物中心為此引進台灣製造的AI機器人，民眾只要輸入店名，就能依據路線找到店家位置。

位於馬尼拉的SM Megamall零售樓面面積達47.4公頃，是菲律賓第3大購物中心。這座商場由4棟建築連通而成，一走進D棟建築，可以看到3台機器人，它們是泰金寶電通旗下「新世代機器人暨人工智慧公司」研發製造的AI（人工智慧）服務機器人。

26歲的德里斯（Joanne Deris）告訴中央社記者，她不常到SM Megamall逛街，也是首次使用AI智慧服務機器人。馬尼拉很多購物中心面積超大，常讓人迷路；她想找電子產品店，但不知道位置在哪裡，所以求助於AI機器人，希望得到清楚的路線指示。

跟男友到Megamall逛街的艾斯泰班（Esteban）說，她每個月到Megamall兩次，但商場太大，若想找特定店家或產品，會利用機器人的搜尋功能，可以省去很多麻煩。

新世代機器人暨人工智慧公司專案經理尚馬聖（Carlo Santiago）說，機器人除了搜尋店家位置，還能讓消費者查詢電影時刻和商場內正舉辦哪些活動。菲律賓第2大購物中心SM City North EDSA和位於總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）家鄉納卯市（Davao）的SM Lanang商場預定明年初引進這款機器人。

尚馬聖表示，如同智慧語音助理Alexa一樣，AI機器人能幫忙訂旅館、確定外匯匯率、上網購物，並配合物聯網科技聲控家電。

尚馬聖說，最近機器人新增菲語功能後，菲律賓民眾可以用菲語和英語與機器人交談；另外，它具備自動導航、即時客服、自助結帳、人臉辨識等功能，菲律賓7-11超商和Globe電信已開始運用這款機器人。

台灣製造的AI機器人，民眾只要輸入店名，就能依據路線找到店家位置（圖／中央社）