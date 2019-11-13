蔬菜吃起來苦到生無可戀？研究：不是你的錯

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）只愛吃肉不吃菜嗎？最新研究發現，厭惡特定蔬菜的人，可能不是嘴叼，而是基因使然，科學終於還了部分挑食者一個公道。

BBC報導，部分人發現吃菜很痛苦，因其身上帶有一種基因，使其味覺與眾不同，對苦味尤為敏感，吃到花椰菜、甘藍菜等蔬菜，會嚐到生無可戀的苦感，因此敬謝不敏。

據發表於美國心臟協會的報告，每個人都會遺傳到味覺基因TAS2R38的兩種複本，此種基因有兩種變體，分別為AVI與PAV，決定了苦味程度。遺傳到兩個AVI複本的人，對某些化學物質的苦味並不敏感。遺傳到一個AVI與一個PAV複本的人，苦味敏感度稍高。最特別的莫過於遺傳到兩個PAV複本的人，號稱超級品嘗者（super-taster），同樣的食物，滋味卻是無與倫比地苦。

美國肯塔基大學醫學院（University of Kentucky School of Medicine）研究人員，檢視了175人的苦味基因，發現帶有兩個PAV複本基因者，只會吃極少數的綠色蔬菜，恐難遵循醫界推崇的每日五蔬果健康準則。

聽起來有些哀傷，不過報導指出，對苦感高度敏感也不失一項好處，那就是能避免吃進具有毒性的食物。透過這項研究，科學家盼能藉由加入香料，蓋過特定蔬菜的苦味，讓天生討厭蔬菜者，重回健康綠色人生。