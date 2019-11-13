高苑科大新南向外籍生學茶道 茶香中沉澱心靈

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）高苑科技大學慶祝三十週年校慶活動，通識中心特別邀請精研台灣茶席的方麗雲老師，分享以茶道為主題，體驗台灣人以茶待客，以茶會友，以茶定親，以茶饋禮，以茶貿易，介紹茶文化與台灣人的生活密不可分。

體驗課從掏水淨手開始，隨著依序排隊入座，大家隨著輕柔的華樂旋律調整呼吸，放鬆心情。桌上的茶葉散發淡淡清香，時間緩緩流動，讓同學們靜下心來，也藉此沉澱自己，為即將四年大學生活調整己心。

茶道體驗課不僅是品茶而已，講師方麗雲也講述唐宋時期「茶聖」陸羽對於茶的文化意涵，接著介紹茶葉製作工序和種類、並學習以古人的方法品茶。

當天喝茶配上台南府城古早味茶點，有香餅、茯苓糕、銅錢餅、綠豆糕、台南大餅、雞蛋煎餅。

越南陳氏香同學感受到台灣茶道文化盛行，茶席文化美麗又典雅，這些傳統茶點讓茶的芬芳以及滋味，提升口感的豐富性，自己非常欣賞台灣人喝茶輕鬆優雅的生活美學。

體驗課吸引很多外籍生參加，來自印尼雷佑迪提到印尼喝茶很簡單，第一次接觸台灣茶道意涵深遠，會想嘗試自己泡茶，讓自己在茶香中沉澱心靈。

通識中心蔡慧珍老師表示高苑科大以茶會友，茶成了連結彼此最好的橋梁，用著簡易詞彙、肢體語言，進行整個品茗流程，讓來自不同國家的年輕人，藉由茶道體驗課，心靈經過茶香洗禮後更加寧靜，有助於融入校園學習生活。