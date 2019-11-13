台灣在外送商機蓬勃發展下，隨處可見外送員穿梭在街巷中送餐， 路途中發生交通事故的機率更是大大增加。 根據勞動部職安署資料顯示，截至2019年10月外送員人數約有 45,000人，為因應眾多外送員的投保需求，富邦產險推出「 營業機車附加條款」，提供外送員全方位保險保障， 外送員可以更安心且有保障地騎乘機車接單送餐。

依照現行自用汽車保險定型化契約規範， 如因出租予人或作收受報酬載運乘客或貨物等類似行為屬於不保事項 ，換言之， 外送員騎乘機車接單送餐時若發生車輛毀損或第三人的責任事故， 將無法獲得保險理賠；然而在市場消費行為與新興行業的轉變之下， 保險公司亦持續不斷地規劃符合各族群適用的保險商品。

為解決外送員的保險缺口及便利投保， 富邦產險開發推出營業機車附加條款， 並率先於官網提供機車外送員線上投保， 只要在網路投保時勾選附加營業機車附加條款， 即可完成車體損失與對第三人責任的保險規劃， 同時享有任意險保費九折優惠。以男性外送員35歲(任意等級4) 為例，若投保第三人責任險保額每一人體傷死亡200萬、 每一事故給付上限400萬、每一事故財損上限30萬，年保費為2 ,232元，平均每天只要6元，外送員即可擁有實質的保障。

富邦產險建議，除了投保強制險與第三人責任險外，「 駕駛人傷害險」也是機車族必備的保障。 駕駛人傷害險對於天雨路滑、路面不整、 閃避車輛等非兩車事故造成的自摔或體傷，提供每人最高200萬元 的死亡及失能保險金，以及20萬元的體傷保險金， 對肉包鐵的機車族來說，若一旦發生事故，對於龐大的醫療負擔， 將可獲得相當大的幫助。

富邦產險隨著社會發展與民生趨勢不斷前行， 針對不同行業各族群規劃符合需求的保險商品。 本次推出營業機車附加條款使外送員的權益不再被忽略， 騎乘風險由產險公司分攤，外送員接單送餐時更有保障。