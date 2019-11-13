期交所負責人座談會圓滿成功 期貨鑽石獎表揚卓越金融機構

臺灣期貨交易所於今日(11月12日)假台北晶華酒店舉辦「10 8年度期貨商負責人座談會暨第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮」， 金管會主委顧立雄、證期局副局長蔡麗玲及期貨、證券、投信投顧、 票券、壽險等公會理事長蒞臨頒獎典禮，現場包括期貨商負責人、 得獎金融機構首長在內，共300位貴賓熱情參與一年一度期貨業盛 會。

本次期貨商負責人座談會中，期交所簡報本年新商品及制度，包括1 0月上市的美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃200指數 期貨兩項新商品，及動態價格穩定措施、 期貨市場逐筆行情揭示服務等兩項制度， 並與在場期貨商負責人交流，討論促進臺灣期貨市場發展策略。 於座談會後，盛大舉辦第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮。

第5屆期貨鑽石獎頒獎典禮共有34家期貨商、證券商、銀行、 保險、投信、政府基金及法人機構獲頒期貨鑽石獎，共頒發43個獎 座。頒獎人除顧主委及期交所董事長許虞哲外， 擔任期貨鑽石獎評審委員的期貨公會理事長糜以雍、 證券公會理事長賀鳴珩、壽險公會理事長黃調貴、 票券公會理事長楊豊彥及投信投顧公會理事長張錫等，也蒞臨頒獎。

顧主委於頒獎典禮致詞時， 首先恭喜所有得獎機構獲此殊榮， 並表示期交所為表彰法人於期貨市場貢獻， 近五年來透過期貨鑽石獎推廣及獎勵， 各金融業運用國內期貨與選擇權增益避險有顯著進展。 金管會在法規制度面，今年修正期貨交易法， 將店頭衍生性商品集中結算納入；在商品方面，期交所在10月1日 上市以新臺幣計價的美國那斯達克100股價指數期貨及櫃買富櫃2 00指數期貨等多元化及國際化商品，滿足各類交易人需求。 因應全球永績發展趨勢，期交所亦規劃推出「臺灣永績指數期貨」， 將可為資本市場帶來正向循環。此外，在交易制度面，106年5月 推出的夜盤交易，夜盤交易比重逐年上升，從106年5.15%， 迄108年8月已上升至三成，近期美中貿易戰影響， 避險需求大增，亦刺激夜盤交易量進一步上升。

許董事長致詞時表示，舉辦期貨鑽石獎宗旨， 係為提升法人機構參與期貨市場比重，自104年首次舉辦以來， 獲得各金融業界支持，108年賡續辦理第5屆期貨鑽石獎， 期望得獎法人機構持續善用國內期貨及選擇權商品穩定投資組合績效 ，也希望所有得獎期貨業者繼續協助期交所推動臺灣期貨市場成長。 許董事長同時感謝主管機關大力支持，鬆綁相關法規， 提升法人參與臺灣期貨市場交易意願，未來， 期交所仍將戮力推動商品多元及制度革新、 擴大市場參與及打造更優質期貨交易環境。