「三罷」行動持續　香港大癱瘓　14日全港停課

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港民眾11日起發起「三罷」行動，昨（12）日示威衝突升級，特首林鄭月娥本還堅拒停課，但今（13）日教育局就宣布本地學校明天全部停課。

港民今（13）日早上繼續發起三罷行動，一大早港九多區皆有交通阻塞情況，大部份巴士線停駛、多條港鐵路線受阻。但教育局直到早上7時31分，大部分學生已出門上學的時間，才宣布讓家長自行決定子女停課與否，引發民眾不滿。

大部分家長和老師認為政府單位公告慢半拍，也覺得特首林鄭月娥責無旁貸；昨日林鄭曾言「貿然將香港一些正常的活動停了下來，將會跌入這個圈套，造成香港社會停擺的現象」，因此民眾望她不要再意氣用事，視市民生命安危不顧。

香港民眾11日起發起「三罷」行動，昨（12）日示威衝突升級。（圖／美聯社）

教育局今日急召18區中學校長會主席會面，商討停課問題，並於下午宣布明（14）日停課。

教育局發言人表示，停課期間各學校必須保持校舍開放，並安排教職員在安全情況下回校照顧學生，如果家長有需要送子女返回學校，可繼續送子女返校，並在途中注意安全，以及與學校保持溝通。

發言人又指，教育局強烈譴責近來暴力示威活動，嚴重危害學童安全、剝奪學生學習基本權利的行為，強烈呼籲示威者立即停止所有暴力行為，盡快令社會回復秩序，讓學童安全上學。

同時也提醒停課期間學生應留在家中，不要在街上流連，也切勿參加違法活動。

對於有教師工會不但不譴責暴力示威者，甚至將責任只推卸給警方，教育局認為有關言論實在有違教育工作者應有的專業態度。