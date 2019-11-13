〈時評〉香港正被留島不留人 你還敢相信親中派的鬼話連篇嗎

在本週2019年11月11日(一)上午，香港警察用實彈槍擊民眾，造成民眾傷亡。隔日更是變本加厲(2019/11/12(二))進攻香港中文大學，其目的就是要封鎖香港對外的網路窗口。香港近日一連串事件源自於2019/3/15反送中條例，而在三月到十一月之間，香港政府與民眾爆發多次衝突、疑似有人被自殺或被殺兩次(註1)、甚至被輪姦、墮胎、毆打。香港的治安急轉直下，中共完全撕毀中英聯合聲明的內容，造成香港動盪，也擴大了港人與大陸人對立，不難想像即將發生如同台灣1947年的二二八事件，甚至是重演1989年的六四天安門事件。

註1：疑似被殺兩次是指死後拋屍墜樓，作者認為是中共強調他們對人民很殘暴，不但殺死你，還要毀損屍體，你們應該畏懼，不要再吵鬧。相關聯結：袁斌：殺人拋屍 中共在香港犯下的驚天罪惡

由過往事件可發現到中共的手段一向是先簽一個某某協議，如：一國兩制、特區、和平協議等，再來撕毀協議，並執行留島(土)不留人的手段，如：新疆、西藏的屠殺，現在輪到香港了。雖然屠刀尚未落在台灣身上，但也離我們不遠了。中共若丟一個不簽就武力犯台的和平協議，這樣的協議真的能簽嗎?內容真的有保障且安全嗎？如今看到香港的慘況，無論是簽還是不簽，早晚都得死，生活在台灣的我們還可以相信中共嗎?或者是相信中共的同路人(親中派、紅派政黨)嗎？

相信中共的人是過於樂觀看待中共的善意，還是不知道中共慣性反悔任何事情，還是他們都有一定年紀，想說就算發生問題也輪不到自己，或是有能力逃往其他國家，甚至已經將子女送往他國，如：馬英九的子女。因此跑不掉的台灣人，如果相信中共或是中共同路人，顯然是一個巨大的錯誤。

對於中共而言，留島不留人的手段方便、有效，不聽話的人死光了又如何，把土地佔有了，之後再讓其他中國人去香港，幾年後就可以恢復人口數。香港的人口數相對於中國人極少，香港約750萬人、中國約14億人，香港人口數僅是中國的0.53%。台灣約2,378萬人，台灣人口數僅是中國的1.7%。中共對香港血腥鎮壓，如果台灣簽了和平協議；今日香港，明日台灣。

同時「不聽話的人死光了又如何」一事也發生在中共內部人民，早期有六四天安事件、現在則是法輪功、西藏、新疆。很顯然的中共已然是危險的獨裁政體，台灣人不該相信中共的任何言論、及其同路人，台灣已經走過自由民主，如何接受獨裁的高壓管理，而一但有反彈聲浪，中共必然會讓台灣成為下一個香港。

國民黨自國共內戰敗退來台後，為了打倒共匪實施了戒嚴、動員戡亂等事件。一直到現在國民黨或是民進黨執政都不曾解除中華人民共和國是敵對勢力這件事情。即便現在有經濟往來，但實際情況仍是互相敵對，否則中共何必飛彈對台、武力犯台、留島不留人呢？所以既然是敵對勢力，我們就不該相信他們的言論。 不幸的是現在的國民黨，已經不是當初的國民黨，他已經從反共變親共。難道這是要把台灣當投誠的投名狀嗎？還有國民黨是不是連自己的黨綱都忘記了呢？統一與被統難道會是一樣的嗎？他早已經走樣了，人民又為何要放任這個政黨替敵對的勢力說話呢？又為何要支持他呢？我們要避免中共的統治就應該在明（2020）年總統大選，拒投國民黨。

香港發生的慘事，深感遺憾，希望可以度過難關，並且建議能離開的民眾，就早些離開吧，大眾應當愛惜生命，遠離獨裁暴力的國家、遠離用科技打造1984般的極權國家(註2)。中共正在殺雞儆猴給台灣看，台灣人要把腰桿挺起來，不要被錯誤政黨的謬論欺騙，害怕沒簽和平協議就被侵台，要知道就算簽和平協議也是會被找理由留島不留人。台灣要不被中共侵略，不管藍、綠、中間選民，或是其它黨派的選民，現階段最急迫的事，就是明年的總統大選不要投給親中派的候選人，甚至要避免讓他們當選，因此呼籲大家一定要想辦法讓非親中派的人當選。

註2：《一九八四》（Nineteen Eighty-Four），是英國作家喬治·歐威爾創作的反烏托邦小說。探討極權政府實施壓抑性統治對社會所有人的影響。

結論：

我們都知道英國年輕人不重視脫歐公投，導致被老人決定下一世代的命運－脫歐。台灣年輕人難道也要發生類似的事情嗎？因此在此呼籲並鼓勵大家，要正視選舉，以免被有退路的老人決定沒退路的年輕人的未來。我們要知道這次的總統大選，早已不僅僅是政黨輪替，他是決定台灣的生死存亡，一但失敗，就會變成香港2.0。

目前台灣還能用選票捍衛民主，一但變香港2.0，就可能要用生命捍衛民主。台灣人要正視台灣的致命危機，2020年1月11日一定要用選票守護民主；這是你我的責任與義務。