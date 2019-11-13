【時代力量不分區立委】徐永明滿意12人名單　盼影響其他政黨、改變台灣政治

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）時代力量今(13) 日舉辦不分區立委參選人介紹記者會，期待未來在立法院扮演關鍵力量。黨主席徐永明說，非常滿意這份名單，甚至感到驕傲，也希望這份名單能夠影響其他政黨。

時代力量昨(12) 日公布2020不分區立委名單共提出12人，排名依序是環團出身的陳椒華、時代力量前主席邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭、立委黃國昌、科技業出身的台北市府顧問翟本喬、獸醫師關心羚、會計師王幗英、醫師陳永興、秘書長吳佩芸、前台灣經濟研究院副研究員白卿芬、在地文創者趙芸菁、神經內科醫師詹智鈞。

中央社報導，今天除了翟本喬在國外，無法到場，其他被提名的11位時代力量不分區立委參選人都出席記者會，齊聲高喊「公平正義、改變台灣」，並宣示將持續在包括「台灣主權」、「環境保護」、「人權律師」、「司法改革」、「在地青創」、「醫藥衛生」、「動物保護」、「產業發展」、「科技新創」在內多元領域，扮演更好的監督制衡角色。

徐永明致詞時表示，非常滿意時代力量2020不分區立委名單，不只滿意，甚至感到驕傲。這份不分區立委名單比4年前的不分區名單更好，不只多元，也更深耕。

徐永明說，希望這份名單也能夠影響其他政黨，改變台灣政治，守護台灣未來。

名列時代力量不分區立委名單首位的陳椒華表示，擔任環保志工20餘年，推動環保曾遭遇很多困難，希望有機會走進立法院，在環境議題方面為台灣盡力。

律師出身的邱顯智指出，司法改革對台灣非常重要。他強調，司法改革不是看個案，必須正視制度的問題，希望為台灣追求一個起碼公平正義的司法來努力。

小燈泡媽媽王婉諭表示，當社會出現問題時，只顧好自己是不夠的，一定要整個社會邁向共好。司法改革的聲音雖然已經被聽見，但是距離落實，仍然有一段路必須努力。

黃國昌表示，時代力量在立法院始終堅持實現公平正義價值，也還需要召喚更多夥伴共同參與；時代力量未來在國會的團隊可以更壯大，2020年台灣需要新國會。

陳永興指出，他已是70歲的民主老兵，早該從戰場退役，身體和家庭已都不容許再披戰袍，今天和年輕世代站在一起，不是要再上戰場或再進立法院打拚，他沒有要重做立委也沒有要不分區席位，只是要表達對年輕人關心、支持、鼓勵，也呼籲社會保住時代力量，讓年輕人熱情不要熄滅，原則不要放棄，理想不要喪失。

分析各政黨爭取立委席次競爭激烈，陳永興認為，台灣的第三勢力選票大概不會超過20%，在國民黨和民進黨兩大政黨壟斷，以及台灣民眾黨和親民黨也可能會拿走第三勢力一些選票的情況下，時代力量的確面臨挑戰，必須努力。

中央社12日引述知情人士透露，原本提名小組通過的僅有10人，但立委黃國昌穿梭聯繫，盼繼續爭取小燈泡媽媽王婉諭，最後終於在名單公布前點頭。

為了公布不分區名單，時力昨上午先召開提名小組會議，不過，據了解，送交給決策委員會的名單僅有10人，並沒有王婉諭及會計師王幗英。

排名第7的王幗英是永豐金前副總經理，也是永豐金弊案的吹哨者，時力雖然起初有意將她列為不分區，但她一度婉拒時力邀約。

徐永明受訪也補充，王幗英雖然表示支持時力，但因為她是天主教徒，起初對同性婚姻議題有疑慮，後來時力再度徵詢，王幗英說要先尋求神父意見，最後終於在下午答應，遂列入時力不分區名單。

曾為時代力量一員的無黨籍立委洪慈庸、林昶佐13日接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，訪談過程中，主持人周玉蔻請洪、林「用旁觀者及了解時代力量選民的角度」評論不分區立委名單。

洪慈庸說，時代力量支持者應該是感到滿意的。洪慈庸還指出，邱顯智非常優秀，王婉諭也很不錯；林昶佐呼應，祝福邱顯智。