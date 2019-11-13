臺北國際創業週12日起於三創盛大揭幕

為促進本市創業氛圍及開拓創業視野，臺北市政府產業發展局舉辦臺北國際創業週系列活動，昨(12)日起一連6天分別於三創生活園區、花博爭豔館及松山文創園區等地區接連展開，內容包括創業台北國際接軌論壇、創業台北Demo Day、臺北創業家創新展暨亮點企業頒獎典禮、全球創業領袖高峰會、Meet Taipei臺北新創館、POP UP ASIA亞洲手創展等六大活動，共同勾勒多元創業風貌及願景，邀請有志創業民眾一同參與。

產業發展局林崇傑局長於活動致詞表示，希望透過舉辦臺北國際創業週，協助臺北市新創連結全球資源，將其商品與服務推向國際市場，同時也展示臺北市活躍的創業氛圍，吸引全球企業與人才來臺投資、創業，提升新創競爭力與成長。活動首日以「創業臺北國際接軌論壇」揭開序幕，邀請國際創業家、育成單位代表來臺分享國際創業動向。美國新創公司Takachar的創辦人宮書堯，於論壇中分享其在MIT求學期間有關「探索、創新與創業」的重要啟發；巴黎育成機構Paris&Co的執行長Loïc DOSSEUR，以輔導國際新創的豐富經驗，分享當地產業生態與觀察：日本顧問公司X-TANK的執行長伊藤嘉明，以其跨域背景及多元經歷，提供大家跳脫框架的創新行銷觀點；最後則由三位講者以對談的方式，分析新創團隊該如何利用跨國界、跨領域思考的優勢，掌握成功關鍵。

在「『亮點企業 點亮台北』─臺北創業家創新展」開幕式也展現臺北市產業發展獎勵補助計畫優秀成果，自104年至108年10月底止，共計補助1,057件申請案，補助金額超過14.5億元，並與合作金庫商業銀行共同合作辦理「臺北市產業發展獎勵補助企業優惠融資貸款專案」提供企業政策性低利融資貸款，獲產業獎補助並結案完成之本市企業，透過產業局推薦後，最高可向合作金庫商業銀行申貸3,000萬元；開放受理迄今，已申貸成功25案，總核貸金額突破1億元；另產業局亦與富邦銀行合作「中小企業及青年創業貸款」、與國泰世華銀行合作「社企貸款」等專案，合計4項融資貸款計畫共核定1,716件申請案，核貸14.6億元，融資貸款與產業發展獎勵補助計畫補助金額雙雙突破14億元，市府在結合民間資金及平台等資源不遺餘力，希望齊力協助新創企業之成長，並支持產業創新，發揮加乘效果！

在開幕式後半場，由中華民國管理科學學會賴宏誌副秘書長以「看見創業台北-產業獎勵補助計畫效益-『造生態、育新創、促創新』」為題，發表產業獎勵補助計畫相關績效成果，透過問卷調查104~106年已結案企業，經過統計及分析得知本計畫每投入1元可帶動14元的投資效果、15倍的營收成長及53元的營收效益，最後可增加政府5元的稅收回饋，且每投入100萬元可創造5名就業機會，相對其他政府補助之成效更是亮眼！

12日下午於三創12樓舉辦臺北創業家論壇「創業X投資的關鍵筆記」，邀請到SparkLabs Taipei創投加速器邱彥錡管理合夥人、台灣創意工場何明彥投資長、iDrip葉建漢創辦人，以及流線傳媒張育寧總主筆主持精彩座談交流，從投資人觀點分享企業募資關鍵及如何善用資金推動轉型，提供與會的臺北創業家們在事業發展上許多寶貴的建議。

而「創業臺北Demo Day」活動亦於三創5樓隆重登場，邀請了來自「臺北市創業團隊輔導計畫」的6家優秀新創上台進行簡報評選，台下評審包含來自華陽創投集團、台安傑國際天使投資、能率亞洲資本、亞馬遜AWS的代表，也邀請中華電信、資鼎投資開發、AppWorks之初創投、中華投資、賢聚投資等創投機構及各校育成中心代表擔任貴賓。經過一番精彩角逐，最後由來毅數位科技股份有限公司、家誠全球數位醫材股份有限公司及台灣盈士多科技股份有限公司成功獲得評審青睞，將可與創投進行後續合作會談，望促成實質投資；而由現場貴賓票選出的「Mr. Popularity for Innovation」，則由甫田科技股份有限公司、富立資訊股份有限公司、家誠全球數位醫材股份有限公司、台灣盈士多科技股份有限公司及來毅數位科技股份有限公司獲得，得獎團隊亦可獲得由PwC資誠聯合會計師事務所提供的創新商業模式課程、Deloitte勤業眾信聯合會計師事務所提供的財稅課程及AppWorks之初創投提供的法律健檢等加碼獎項。

臺北創業家創新展一連2天活動精彩不斷，參展企業展示新創產品、技術與服務，例如藝創設計以行車情境發想，並透過創業補助支持進行CarWink 創意車聯網互動裝置開發，歷經一年的開發期程，設計開發出有趣實用的渾圓球型的互動裝置產品，使用者將產品打開就能分成兩半，上半球的吸盤吸附在後車窗、下半球的顯示屏幕則垂吊在下， 車主只要透過手機App進行語音聲控，便可以輕鬆叫出你想要的表情符號，不管是感謝來車讓道、提醒後方車輛緊急減速，都可以透過親切的介面對話。

接著還有連續五天系列活動即將展開，11月13日舉行「臺北市亮點企業頒獎典禮」及「臺北智慧城市產業創新PoC交流媒合會」等活動，表揚企業創新投資成果，「全球創業領袖高峰會」則以品牌創新與經營為主題，邀請多位成功企業經營者與會分享；11月14日至16日「Meet Taipei臺北新創館」，近50組由產業局及多間大學育成中心輔導的團隊，於花博爭艷館展示臺北市在生技醫療、智能生活、綠色循環、數位創新等領域的創業成果；11月14日至17日「POP UP ASIA亞洲手創展」，集結亞洲各城市的手作創業者，探索文創領域的創新趨勢與永續商業模式，鍵結更多元的跨界合作與交流。