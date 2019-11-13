飯店實景原味重現 理想大地台北旅展獲最佳創意

為期四天的ITF台北國際旅展風光閉幕，花蓮理想大地渡假飯店別出心裁的攤位設計，以園區著名的經典鍛鐵橋樑和浪漫輕艇為主角，打造西班牙風情的飯店實景，還特別將服務櫃台設計成輕艇船頭，地貼上的水波紋，更讓消費者一走進攤位就能感受濃濃異國風情，座落於櫃台後端的立體橋樑，每天整點火辣辣的熱情西班牙舞者在橋上演出，活力動感的音樂搭配上舞者充滿韻律感的舞蹈，讓欣賞的民眾也不自覺跟著音樂打起拍子，展攤氣氛high到最高點，展攤旁也同時設置兒童專屬遊戲區，充滿互動性的小巧思，讓理想大地在一千七百個攤位中榮獲「最佳創意大獎」。

每年理想大地的展攤創意讓人驚呼不已，繼去年的草地電影院，今年更大手筆將飯店實景原封不動搬來台北旅展，創意來自於飯店園區俯拾即是的西班牙元素，以重覆使用的素材將飯店著名的經典鍛鐵橋樑和浪漫輕艇神還原，展攤中更不定時有西班牙舞者演出，熱情奔放的音樂加上火辣又動感的舞步，讓在場的消費者與人員忍不住跟著音樂一起舞動，親切的互動拉近了消費者與業者的距離。一旁的兒童專屬遊戲區更是讓有兒童入場的家長非常興奮。另一個吸睛亮點，則是以往只能親身前往飯店才品嚐到的西班牙蜂巢糕，今年只要進入展攤，服務人員的貼心奉茶及遞上甜點，已在消費者心中留下旅遊前的第一好印象。

這次旅展裡最多詢問就是團購住宿券，有年年到訪飯店的老顧客，趁著年末最優惠的旅展期間狂掃團購住宿券，笑說這樣就能天天住理想大地了，最後一天雙11下殺優惠更是創下佳績，四天下來業績開紅盤，整體業績破千萬也較去年成長約一成，如果還沒來得及購買旅展住宿券的客人也別扼腕，還有官網訂房享補助的優惠，12月底前入住理想官網的住房商品，可以享用觀光局的補助方案，更多詳情請查詢官網www.plcresort.com.tw，或電洽02-2658-8181、03-86-56789、07-211-7997。