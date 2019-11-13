2020復興空廚 熱銷手工年菜早鳥優惠八折起

暢銷宅配年菜的常勝軍「中保無限＋」攜手「復興空廚」，今年再度推出熱門、經典又超值的年菜組合「2020食來運轉開運年菜」，去年破紀錄銷售1萬多組，今年預估將再創佳績。「2020食來運轉開運年菜」由資歷超過二十年的復興空廚得獎主廚-梁國德，以傳統經典粵菜為發想，融合異國泰式風情料理，推出兩種年菜經典，分A、B兩種組合，一組五道菜約四～六人份，可供消費者自由搭配選擇。年菜組合中的『吉祥鱸魚水上鮮』、『珍品佛跳牆』、『富貴泰旺咖哩蝦』、『私房無錫排骨』等，皆為精緻手路菜，透過復興空廚千萬急速冷凍設備，最能忠實呈現原味，保留色香味俱全。即日起至2019年12月22日止，凡購買單組年菜，優惠價2388元 (原價2888元)約83折；A+B年菜組合，優惠價4688元(原價5776元)約81折，超值划算，CP值爆表，單筆消費滿3,000元以上者可享免費宅配服務，忙碌的家庭主婦、上班族和大小家庭皆適宜，買年菜還有機會抽中Apple watch等大獎。

資深復興空廚主廚－梁國德表示：「2020食來運轉開運年菜都是私房手工菜， 嚴選新鮮食材，且烹調細膩、耗時費工，同時運用獨家醬汁的精隨，更能增添年菜經典風味」。

「2020食來運轉年菜」共推出兩種組合，A組年菜『吉祥鱸魚水上鮮』、『私房無錫排骨』、『煙燻雞腿慶團圓』、『鴻運臘味三拼米糕』、『櫻花重乳酪蛋糕』；B組年菜『珍品佛跳牆』、『富貴泰旺咖哩蝦』、『開運筍絲東坡肉』、『極品蜜汁雙方』、『冠軍八寶芋泥』。

其中以國人過年必吃年菜『珍品佛跳牆』最費工耗時，以大骨為湯底，結合台灣產地蔬菜、大甲芋頭等，細火慢煲熬煮八小時，加上精選膠質豐富的豬腳先炸再滷，口感Q彈入味，其多種精選食材皆經醃製以滷、蒸、泡、炸多道烹調手法，融合出醇香多層次的獨特口感、味道豐富鮮甜。深受國人愛好的「珍品佛跳牆」現在購買任一組年菜即可享佛跳牆超值加價購，不含甕866元(原價1088元)。單買佛跳牆加量含甕版1588元(原價1788元)；不含甕988元(原價1088元)。

另一道吸睛私房手工年菜『私房無錫排骨』，為三大經典江浙名菜之一，醬紅色的華麗外表，肉美汁鮮甜，是一道極難料理的手工菜，資深復興空廚主廚－梁國德透露火候掌握為其重要秘訣，酥軟拿捏需恰到好處，其醬汁以多種蔬菜，包括西芹、紅蘿蔔等製成，味道香醇濃郁，鹹中帶甜，令人吮指回味無窮。

大器搶眼、象徵年年有餘的吉祥年菜『吉祥鱸魚水上鮮』，則以創意川菜料理為發想，主廚親自挑選新鮮大尾的鱸魚，以蔥、薑、蒜、四川豆瓣醬，再加上微微的花椒粒，將川味料理元素帶入年菜的獨特風味，令人難忘，鱸魚肉質鮮嫩細緻口感厚實彈牙，滋味鮮美，炸過的新鮮鱸魚，外表酥脆、肉質飽滿，加上特調小辣的口味，更令人愛不釋口。

復興空廚中央廚房擁有千萬級的急速冷凍設備及多年研製冷凍年菜的豐富經驗，能讓主廚精心料理的口感完整呈現，在料理後能急速冷凍降到零下18~20度，讓每一道料理風味與口感皆能完整鎖住，就像親臨現場品嚐一樣，同時中央廚房採取超高食品安全規格，嚴格控管烹調過程中的每一道手續，堅持吃的美味，也吃得安全，適合闔家大小享用的年節私房料理。

年菜宅配到家後放至冷凍保鮮，要使用前提早24小時放入冷藏退冰，即可復熱享用。考量年菜宅配到府後續處理便利性，『珍品佛跳牆』、『私房無錫排骨』、『開運筍絲東坡肉』、『鴻運臘味三拼米糕』，皆簡單電鍋蒸熱即可還原美味；『吉祥鱸魚水上鮮』包裝時便將魚與醬汁分開，復熱時只須將魚放入熱鍋中稍微乾煎，川菜醬汁以微波加熱淋在魚身，輕鬆享用如親臨五星高級飯店般的經典年菜佳餚。

「2020食來運轉開運年菜」每道菜份量約四～六人份，可依用餐人數互相搭配，大家庭可訂購A,B二組，十道佳餚年夜飯澎湃上菜；小家庭訂上一組即可輕鬆搞定年夜飯，闔家享用美味與健康兼具的經典手工年菜。購買通路可選擇實體門市或網路訂購，門市據點包括大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市；網路則可於中保集團電商平台-中保無限家 www.livingplus.com.tw訂購；亦可透過復興空廚https://www.tacs.com.tw/直接訂購。