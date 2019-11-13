台灣勞動部鼓勵僱用中高齡失業勞工 獎助金上看15萬

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）鼓勵雇主提供就業機會給中高齡、身心障礙及長期失業勞工，勞動部勞動力發展署特別提供獎勵，符合資格者，每人每月最高發給僱用獎助新台幣1萬3000元，合計最高發給15萬6千元。

55歲的薇姊，婚後為了照顧家庭離開職場多年，因為經濟需要重返職場，曾做過食品包裝工作及清潔工作，但年紀漸長，搬運重物及頻繁的清潔工作，造成體力不堪負荷而離職。

就服員在瞭解薇姊的就業狀況後，一方面加強面試技巧，增加求職自信心，一方面積極為她量身開發合適的職缺，並運用僱用獎助措施鼓勵雇主僱用，於是成功協助她錄取倉管助理員的行政工作，並已穩定就業逾2個月。

面試過程中，部門主管感受到薇姊有積極的學習意願、敬業的工作態度及具有圓融應對的人格特質，而決定錄用。

勞動部表示，企業響應僱用奬助措施，除了可獲得實質的獎助金外，更重要的是能接受推介，覓得合適、具穩定度的中高齡勞工，還可以降低企業在人員招募的壓力與成本。

發展署表示，中高齡勞工具有工作經驗豐富、穩定度高及待人處事圓融等優點，但也常因體能的限制等因素，減少許多就業機會。透過僱用奬助措施，提升雇主進一步了解中高齡勞工優點的機會，進而提高錄取機率，協助事業單位補實合適人力。