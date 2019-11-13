世界早產兒日 台灣國健署：孕婦防早產應及早戒掉危險因子

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）每年11月17日為世界早產兒日，國健署提醒，新生兒只要未滿37週出生，即是早產兒。當寶寶出生週數越少及出生體重越低，越容易發生併發症，甚至有死亡風險，因此必須從孕期加以預防。

依據國際組織新生兒健康網絡 (Healthy Newborn Network, HNN)指出，早產常見原因包括：多胎妊娠、母親子宮或子宮頸問題、母親慢性疾病(如:高血壓、糖尿病)、抽菸、飲酒及藥物使用等。因此為了寶寶健康出生，了解早產的風險及注意防治措施，才能降低早產發生。

建議準媽媽在孕前、孕期戒除造成早產之危險因子（如吸菸、酗酒等），注意營養狀況，維持理想體重。若出現早產徵兆，如破水、陰道出血、腰酸或腹部悶痛，應立即就醫，並選擇設有新生兒加護病房的醫療院所待產或生產。

國健署王英偉署長呼籲為減少早產風險，年輕男女應適齡生育，理想生育年齡為20歲至35歲，根據醫學研究統計，超過35歲高齡產婦其不孕、流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症可能性都增加。而且隨著孕婦年齡的增高，胎兒染色體異常(如唐氏症候群)的發生率也隨之升高。

反之，太年輕懷孕或非預期懷孕，特別是未滿20歲的小媽媽，發生周產期死亡、出生體重過輕、早產的風險皆會增加，也會影響母體及寶寶的健康。為了下一代的健康，在適當的年齡結婚及生育才是最符合健康的原則。

每個孩子都是父母的寶貝，希望自己的孩子能夠健康的成長茁壯，為提升孕期健康，國民健康署目前補助每位孕婦10次產前檢查、2次產前衛教指導服務、1次超音波檢查、1次乙型鏈球菌篩檢，各位準媽媽記得定期接受產檢。

國健署王英偉署長表示，每個寶寶都是父母的心肝寶貝，對於許多家長在出院返家後對照護早產寶寶不甚熟悉，國健署在2018年集結新生兒科醫師、護理師、衛教及傳播領域專家共同編製「早產兒居家照顧手冊」電子版，內容涵蓋ㄧ般生活照護、健康照護及特殊問題照護等，期盼能協助父母和家庭共同照護早產兒，使其健康成長。