【快訊】宋楚瑜宣佈5度參選總統！廣告教母余湘任副手、于美人為發言人

更新時間: 2019-11-13 13:57

首次發稿: 2019-11-13 11:41

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 親民黨主席宋楚瑜確定參選2020總統大選！親民黨今(13)日上午舉行全國委員會議後，11點30分於長榮飯店三樓宴會廳召開記者會。

宋楚瑜在記者會中強調，這是他此生第6次參與大選，對77歲的他來說也是終局戰役。他已經準備了44年，毫無政治包袱，希望本著天道酬勤也就是台灣人說的愛拚才會贏的精神，找回台灣人的自信!

宋楚瑜一開頭先感謝郭台銘在9月17日宣布退選，讓他有機會參加2020大選。他強調天大地大，人民最大。人民的小事就是政府的大事。

他提到如果他當選，希望讓政府由雙首長制轉型為內閣制。另外希望成年的定義下修到18歲，讓年輕人更早可以擔起社會責任。

他也強調，沒人可以出賣台灣，希望台灣未來能夠擺脫悲情，擺脫藍綠情緒勒索。

東森新聞雲報導，稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜會在記者會上親自宣布。

此外，發言人則由知名主持人于美人擔任。于美人經紀人證實此消息，未來節目仍會照常主持，彼此不相抵觸。

宋楚瑜小檔案 (資料來源:中央社)

民國31年3月16日出生

現職：親民黨主席

學歷：

國立政治大學外交系

美國加州大學柏克萊校區政治學碩士

美國天主教大學圖書管理學碩士

美國喬治城大學政治學哲學博士

美國天主教大學法律與政府榮譽博士

澳洲南澳大學榮譽博士

國立政治大學外交系 美國加州大學柏克萊校區政治學碩士 美國天主教大學圖書管理學碩士 美國喬治城大學政治學哲學博士 美國天主教大學法律與政府榮譽博士 澳洲南澳大學榮譽博士 經歷：

總統府資政

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議領袖代表

第13、14任總統選舉候選人

第11任總統選舉副總統候選人

第10任總統選舉候選人

台灣省省長

台灣省政府主席

中國國民黨中央黨部秘書長

總統府簡任秘書

行政院新聞局局長

國立台灣師範大學兼任副教授

國立台灣大學兼任副教授

行政院簡任秘書

宋楚瑜參選記者會發言稿全文如下：(資料來源:中央社)

各位朋友大家好：

且讓我用泰戈爾的詩來當開場白，「離你最近的地方，路途最遠，最簡單的音調，卻需要最艱苦的練習。」

這條選舉路，我走了整整25年。我曾經參與中華民國5次重大選舉，一共獲得將近1780萬張選票的肯定，一張票一世情，對此，我由衷地感謝。

明年1月11日的中華民國總統大選將是我的第6戰，同時也是「終局之戰」。大家都心知肚明，宋楚瑜距離「凍蒜」的門檻依舊很遠，但當我決定要踏上政治生涯的最後一哩路時，我既不悲憤也不氣餒，我的內心反而舒坦自在，因為我知道這場選舉是我距離從政初心最近的一次。

宋楚瑜從政的初心就是「天道酬勤」，這是我最愛說、也最愛寫、甚至願意花了25年時間徹底實踐、內化於心的座右銘。「天道酬勤」來自於「周易」卦辭，意思就是：上天厚愛勤奮的人，任何人只要勤奮努力，一定能成功，換言之，「天道酬勤」指的就是台灣人最優秀的基本功「愛拚才會贏」，77歲仍要參選人生第6次大選的宋楚瑜，將以「驚輸就麥贏」（台語）的精神為出發點，希望喚起當初讓台灣人引以為傲的務實精神「愛拚才會贏」。

身為一位從事政治四十多年的政治老兵，我敢自豪地說，我曾全程參與、並奉獻心力促使台灣由威權體制轉型成開放民主，解除戒嚴，開放黨禁，解除報禁，修改刑法100條、讓台灣人不再因為政治理念不同而被判為政治犯。

同時在終結萬年國會，推動總統直選等重要的民主化過程，宋楚瑜也是重要的推手，並作出關鍵的貢獻。

在這個80至90年代的寧靜革命歷程中，我深刻感受到身為台灣人的驕傲與自信。如今看到台灣社會的對立、混亂及延滯，宋楚瑜有必要再站出來、與大家一起打拚，重新找回屬於台灣人的自信和驕傲。

實不相瞞，我從今年9月17日早上才開始對參選總統之事動心起念，因為前一晚郭台銘先生宣布退選，讓我輾轉難眠，我認為如果台灣人民無法解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的制約，那非常可悲。

如果沒有一位擁有世界級格局、有本事帶領台灣在美、中、日三強的博奕賽局殺出重圍的總統參選人，也非常可惜。

在如此可悲又可惜的情緒籠罩之下，我依舊保持樂觀，因為我堅信自由與民主是我們全體國民的共同DNA，台灣沒有任何政黨與政治人物有能力賣台，所以我們要對自己有信心，更要對下一代有信心，因為年輕這一代對自由民主的標準，遠比上一代的要求更高。

我認識很多對「福國利民」擁有理念、熱忱的政治人物，而且超過一半是前途不可限量的年輕人，只可惜我們的選舉制度無法讓藍綠之外的第三勢力擁有揮灑的空間。25年來，藍綠始終惡鬥，第三種聲音總是永遠上不了檯面，若不改變目前的選舉制度，那我們永遠只能沉溺於藍綠「情緒勒索」與「亡國恐嚇」的陰影中，台灣無法向前行。

2020年1月11日將是宋楚瑜的「終局之戰」，我期待扮演「獨孤求敗」的角色，為了這一戰，我已經準備了44年。最初的14年，我追隨經國先生和孫運璿院長，學習治國之道以及心存百姓、無私奉獻的初心；後來被派到台灣省服務，奉行「一步一腳印」，認真走訪台灣每個角落，我體認到「人民的小事，就是政府的大事」「官員吃得苦中苦，百姓方為人上人。」

我很喜歡華嚴經裡頭的這句話「不忘初心，方得始終」，我目前的心境十分自在，我已不再執著個人的輸贏，我已徹底放下有如過眼雲煙的44年的奮鬥史，毫無包袱的宋楚瑜帶著初心、展開「終局之戰」。

宋楚瑜的「終局之戰」絕對不是「復仇者聯盟」，因為我肯定台灣任何一個政黨都曾為這塊土地做出過貢獻，我只希望為台灣的自由民主掀開新的一頁。

我希望，中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制。

我希望，民法成年下修至18歲，讓年輕世代可以早日負起承先啟後的社會公民責任。同時在教育上，也求向下扎根、而不是向上延伸。

我希望，降低政黨票門檻，提高不分區立委席次的比例。

我希望，降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣政壇除了藍綠之外，還有足夠空間能讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世。

我由衷盼望台灣選民可以告別悲情，不要在藍綠兩黨「您不投綠、則台灣亡，您不投藍、則中華民國滅」的長期情緒勒索下惶惶終日，只能在「國民黨、民進黨，下架民進黨與討厭國民黨」這4種選項中載浮載沉，傷透腦筋。

我期待每位台灣人都能珍惜您的眼淚、尊重您的自由意志，「含淚投票」只是一種讓自由、民主無法繼續提昇的自虐行為，這樣下去，並不是個辦法。我由衷盼望台灣能夠重回「天道酬勤」的時代，所有人民都願意相信「只要肯努力、就能出頭天」的信念，用彼此尊重與包容的心去化解阻礙。

台灣有地理位置、人文素養及民主制度三大優勢，我們應該善加珍惜和發揮，中華民國是個了不起的國家，我們是中華文化、西方文化、東洋文化與台灣本土文化的完美綜合體。我們在中國大陸、美國、日本三個大國的博奕賽局中、小心翼翼地走出一條屬於自己的路，雖然「道阻且長」、但我相信「行則將至」。

宋楚瑜的「終局之戰」不計利、不求名，我的輸贏不打緊，只求台灣勝、中華民國贏。