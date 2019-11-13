【國民黨不分區立委】名單揭曉 中常委不滿吳敦義列安全名單、憤而退席！

更新時間: 2019-11-13 16:30

首次發稿: 2019-11-13 11:10

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨今(13)日調整不分區名單，黨主席吳敦義從第8後挪為第10，前立委邱毅補進第8名，原列第10的前總統府發言人陳以信被排除安全名單，排第16。而原本列第16名的學者江岷欽，在全部34人的名單中，已消失不見。

中央社16:25發稿指出，國民黨中常會今天通過不分區立委名單，第1名為警大退休教授葉毓蘭，前立委邱毅也成大黑馬排第8，國民黨主席吳敦義則確定排第10，另農田水利會長林文瑞、台南市黨部主委謝龍介也在安全名單中。

1至15名依序為警大退休教授葉毓蘭、立委曾銘宗、前立委李貴敏、退將吳斯懷、前立委鄭麗文、農田水利會聯合會長林文瑞、台北護理健康大學教授李玉嬋、前立委邱毅、屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、救國團主任葛永光的妻子車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美。

第16至34名依序為前總統府發言人陳以信、前高盛集團副總裁吳怡玎、中常委李德維、台灣護理學會副理事長王桂芸、中常委曾文培、桃園新住民交流協會理事長牛春茹、中常委范成連、中常委侯佳齡、退警協會總會長耿繼文、全國教育產業總工會監視李惠蘭、中央委員張智倫、號記會計師事務所所長邱素蘭、台灣勞工總工會理事長王裕文、中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕、台商連元章、懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹茹、台心醫院執行院長謝瀛華、護理師黃璉華、組發會副主委林有志。

根據台視新聞最新消息，由於不滿黨主席吳敦義列名安全名單，一名中常委憤而退席！

中央社引述與會人士轉述，有中常委認為不一定要今天就通過名單，中常委徐弘庭也在常會上建議吳敦義若真的要排應排14名，但並未被接受，憤而退席，不願幫名單背書。

根據中時電子報下午報導，國民黨昨(12)日初擬不分區名單，黨主席吳敦義自列不分區第8名，引發黨內很大反彈。今早黨中央將再開會討論，再送下午中常會核備，名單已有所調整；目前中常會尚在進行，預計稍晚才會結束。

雖然全案16日已經由中央委員投票後定案，有人揚言對吳敦義投反對票，但過去並無翻盤案例。

首次發稿: 2019-11-13 11:10

【國民黨不分區立委】傳葉毓蘭首位 黨主席吳敦義名列第8

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨不分區立委名單今(13)日將出爐，中央社報導，根據昨(12)晚流出的名單，前警大教授葉毓蘭居首位、國民黨團總召曾銘宗排名第2、黨主席吳敦義第8名。不過，國民黨文傳會主委程美華說，目前外傳的名單都是臆測。

國民黨不分區立委名單將於13日提報中常會，16日中央委員會全體會議將對被提名人個別行使同意權，再由黨主席吳敦義在18日前核定。

就在公布前夕，國民黨12日晚間傳出一份不分區立委名單，共16席。根據該名單，吳敦義排在第8名，而首位則是前警大教授葉毓蘭，第2名為國民黨現任不分區立委曾銘宗，第3名則是有律師背景的前國民黨立委李貴敏。

另外，包括八百壯士副指揮官吳斯懷、前行政院發言人鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、台南市議員謝龍介、前總統府發言人陳以信、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、前國民黨立委翁重鈞等人都在名單內。

中央社引述程美華說，她還沒有看到不分區立委名單，目前外傳的名單都是媒體臆測。不分區名單13日提報中常會審查，審核後將會對外公布。

國民黨12日下午也公布這次不分區立委提名的審查條件，分別是排除有爭議性人選；除非有特殊貢獻，現任者以擔任一屆為原則，以擴大參與人才的範圍，藉此培植更多人才；目前擔任各縣市議員者，基於擴大人才參與，培植更多人才的原則，不納入這次名單中，但區域平衡性除外。

黨內人士指出，外傳的這份名單可信度很高，基本上日前黨內有討論的熱門人選都有被列入，且根據國民黨公布的審查條件，不少人也符合。

雖然目前爭取連任的不分區立委有曾銘宗、許毓仁、陳宜民、林麗蟬及童惠珍等人，但曾銘宗本屆在立法院的貢獻有目共睹，符合有特殊貢獻的資格。

黨內人士表示，謝龍介、林文瑞、廖婉汝及翁重鈞等人，都來自中南部，甚至有些還是艱困選區，也符合黨中央區域平衡性的考量，顯示吳敦義對於中南部選區非常重視，希望借助不分區的力量，讓國民黨得以翻轉中南部艱困選區的困境。