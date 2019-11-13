中國驚爆黑死病　內蒙古2人確診肺鼠疫

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國官方昨晚證實，內蒙古有2例「肺鼠疫」確診病例，目前患者已在北京市朝陽區的醫療機構得到妥善救治，且衛生部門已落實相關防疫措施。

北京市朝陽區政府昨晚（12日）發出通報證實，內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特左旗有2名患者經專家會診後，確診感染「肺鼠疫」。中國經濟觀察網報導引述北京朝陽醫院相關負責人表示，「沒有必要恐慌，一切盡在掌控中。」

鼠疫是中國甲類傳染病，又稱黑死病。，由鼠疫耶爾森菌（鼠疫杆菌）引起的自然疫源性疾病，是一種存在於囓齒類與跳蚤的一種人畜共通傳染病。

根據北京市朝陽區政府通報，鼠疫發病急、病程短、死亡率高、傳染性強、傳播迅速。特別是敗血性鼠疫和肺鼠疫，如果沒獲得妥善治療，死亡率30%至100%。鼠疫潛伏期較短，一般為1至6天，個別病例可達8至9天。

通報稱，感染源為感染動物和肺鼠疫患者，宿主動物常見有齧齒類動物和野生食肉動物，如灰旱獺、紅旱獺、喜馬拉雅旱獺和長尾黃鼠等。

我國疾管鼠表示，傳染途徑主要由被感染跳蚤（尤其是Xenopsylla cheopis印度鼠蚤）叮咬吸取人類血液或是人類處理被感染動物（尤其老鼠和家兔）或鼠疫感染者屍體的組織時，不慎接觸膿液而感染。

另外，肺鼠疫和咽鼠疫也可藉由空氣散播，人類因吸入帶有致病原之飛沫（原發性肺鼠疫病人或已發展出末期鼠疫肺炎的腺鼠疫病人之飛沫）而感染。

主要臨床類型包含腺鼠疫、肺鼠疫和敗血型鼠疫，其他類型如皮膚鼠疫、腸鼠疫、扁桃體鼠疫則較少見。主要症狀為發燒、寒顫、頭痛、不適、虛脫及白血球增多等，但不同臨床類型的症狀會稍有不同。

最主要的預防方式為避免被跳蚤叮咬，直接接觸具感染性之組織及暴露於肺鼠疫病人活動地區。疫區民眾應清除鼠類及蚤類，滅蚤須在滅鼠之前或同時進行，並防止囓齒類動物進入住屋並避免接觸及處理其死屍，如發現該類動物屍體須報告衛生當局。