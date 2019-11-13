【民進黨不分區立委】游錫堃估列安全名單　拚問鼎立院龍頭

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨今(13)日將召開中執會，通過不分區立委提名名單。據了解，立委柯建銘、管碧玲、前社民黨召集人范雲、前新北市議員沈發惠都在安全名單之內，前行政院長游錫堃也納入安全名單，布局問鼎立院龍頭意味濃厚。

另外，民進黨安全名單也規劃年輕原住民代表、年輕公民社會代表、以及新住民代表。包括來自台東建和部落卑南族的洪簡廷卉，她是原住民族電視台國際新聞編譯，擔任過LIMA台灣原住民青年團團長、台灣原住民族政策協會常務理事等，及曾在去年以核養綠公投，與主張續用核電的黃士修同場辯論的綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰。

中央社引述民進黨黨內人士12日晚間表示，蘇嘉全已經數度公開聲明放棄不分區立委連任，黨內人士透露，前行政院長游錫堃將列不分區立委。該人士表示，除外傳的排名第14位外，也不排除比照蘇嘉全模式，列政治組排序第7名。

卓榮泰日前表示，他設定的不分區安全名單目標是15席、16席，應該是15席上下，民進黨會一直努力；不過，民進黨內預估的安全名單為12席到14席，因此黨內競爭激烈。

據了解，目前民進黨下屆不分區立委提名名單，柯建銘、管碧玲、沈發惠、范雲都可望列入安全名單；現任不分區立委目前以施義芳、邱泰源、林靜儀、周春米列入安全名單呼聲也高。

民進黨不分區提名幾番波折，先是不分區提名委員會名單引發派系不滿，導致10月16日中執會因出席人數不足流會，延至10月23日才成立提名委員會。此外爭取列入不分區的立委蘇震清因捲入誠美材掏空案，經廉政委員會邀蘇震清說明後，確認暫不立案。

在蔡總統出手後，蘇家風暴出現轉機。原本投入屏東第一選區立委選舉的立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠昨(12)日中午宣布退選，競選總部與輔選人員都將轉為小英後援會；另外，蘇震清7日已將戶籍遷到第2（屏南）選區潮州鎮，因應選民勸進參選。

民進黨不分區提名委員會12日晚間開會，據了解，有人提出莊瑞雄與蘇震清互換的方案，也就是，原參選屏東縣第2選區的莊瑞雄改列不分區，原爭取不分區的蘇震清改參選屏東第2選區。

不過提名委員會無法達成共識，13日中執會前將再次開會討論。