香港鎮暴警察將中文大學變「戰區」　美國多位重量級議員譴責

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)香港鎮暴警察昨(12)日闖進中文大學校園,與學生示威者發生暴力對峙。美國眾議院多數黨領袖霍耶爾(Steny Hoyer)等多位重量級議員,在當地時間12日齊聲譴責,並控訴北京試圖讓香港淪為警察國家。他們也呼籲,美方必須起身支持香港人民。

中文大學的學生連續兩日與鎮暴警察在吐露港公路上方、中大校園範圍內的二號橋對峙。12日下午校方代表一度介入,但調停不成,學生、警方都不退讓,警察隨後強攻進入校園,追捕、毆打學生,並發射多枚催淚彈。

香港眾新聞報導稱有5名學生被捕,其中3名是中大學生,同時有多人受傷,頭破血流。傍晚5時左右,中大校長段崇智首度現身二號橋,跟警方談判,隨後向學生建議由中大人員駐守橋頭、警察退至橋尾,雙方停火,但學生拒絕,要求警方先釋放被捕的學生,及完全撤出校園。

入夜後攻防更加猛烈,警方不斷向學生發射催淚彈等,槍聲連續4小時不絕於耳,校長段崇智也首次在校園遭到催淚彈襲擊。

該校副校長吳基培在場跟警方交涉,但至晚上10時,警方又出動水炮車攻擊學生。經由中大前校長沈祖堯出面斡旋,警方撤離二號橋,但學生仍通宵留守。

報導指出,除了中大,城大、港大同日都發生激烈衝突。有城大學生在宿舍外的歌和老街設路障,鎮暴警察發射多枚催淚彈,期間指揮官甚至曾指令槍手向示威者「打頭」。

台灣中央社報導指出,昨(12)日晚港警曾當著中文大學校長段崇智與校方管理階層的面,朝學生防線狂射近10分鐘催淚彈與橡膠子彈。

對此,港警昨深夜再發聲明指控稱:有人向吐露港公路投擲硬物和汽油彈,危害其他道路使用者的安全,阻礙緊急服務。在多次警告無效後,在別無選擇的情況下使用最低所需武力,包括以水炮車協助離開現場。

美國眾議院多數黨領袖霍耶爾(Steny Hoyer)12日透過推特(Twitter)表示,港警在與示威者校園對峙中所採取的激進作為,讓他深感憂慮。霍耶爾指出,香港市民遭受升級暴力,對香港蓬勃民主是個沉重打擊,「我正密切關注相關發展,並與泛民主示威者站在一起」。

The escalating violence from this weekend and today against civilians strikes at the heart of Hong Kong’s vibrant democracy. I am watching these developments closely and stand with the pro-democracy protestors.

參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲(Bob Menendez)也推文對香港情勢表達關切。梅南德茲表示,香港市民上街抗議民主及權利遭到侵害,至今已近半年,越來越多學生與示威者遭受暴力對待,有些甚至是香港數十年來見過最嚴重事件。

梅南德茲指出,港府應確保警方拿出專業作為並保持克制,也必須面對處理香港人民的正當渴望。他也呼籲美國參議院,應立即通過他共同提案的參院版「香港人權與民主法案」。

Hong Kong authorities must ensure that police act professionally and with restraint, and address the legitimate aspirations of the people of Hong Kong.



The Senate must act NOW to pass my #HongKong Human Rights and Democracy Act.