香港鎮暴警察將中文大學變「戰區」　美國多位重量級議員譴責

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）香港鎮暴警察昨(12)日闖進中文大學校園，與學生示威者發生暴力對峙。美國眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）等多位重量級議員，在當地時間12日齊聲譴責，並控訴北京試圖讓香港淪為警察國家。他們也呼籲，美方必須起身支持香港人民。
中文大學的學生連續兩日與鎮暴警察在吐露港公路上方、中大校園範圍內的二號橋對峙。12日下午校方代表一度介入，但調停不成，學生、警方都不退讓，警察隨後強攻進入校園，追捕、毆打學生，並發射多枚催淚彈。
香港眾新聞報導稱有5名學生被捕，其中3名是中大學生，同時有多人受傷，頭破血流。傍晚5時左右，中大校長段崇智首度現身二號橋，跟警方談判，隨後向學生建議由中大人員駐守橋頭、警察退至橋尾，雙方停火，但學生拒絕，要求警方先釋放被捕的學生，及完全撤出校園。
入夜後攻防更加猛烈，警方不斷向學生發射催淚彈等，槍聲連續4小時不絕於耳，校長段崇智也首次在校園遭到催淚彈襲擊。
該校副校長吳基培在場跟警方交涉，但至晚上10時，警方又出動水炮車攻擊學生。經由中大前校長沈祖堯出面斡旋，警方撤離二號橋，但學生仍通宵留守。
報導指出，除了中大，城大、港大同日都發生激烈衝突。有城大學生在宿舍外的歌和老街設路障，鎮暴警察發射多枚催淚彈，期間指揮官甚至曾指令槍手向示威者「打頭」。
台灣中央社報導指出，昨(12)日晚港警曾當著中文大學校長段崇智與校方管理階層的面，朝學生防線狂射近10分鐘催淚彈與橡膠子彈。
對此，港警昨深夜再發聲明指控稱：有人向吐露港公路投擲硬物和汽油彈，危害其他道路使用者的安全，阻礙緊急服務。在多次警告無效後，在別無選擇的情況下使用最低所需武力，包括以水炮車協助離開現場。
美國眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）12日透過推特（Twitter）表示，港警在與示威者校園對峙中所採取的激進作為，讓他深感憂慮。霍耶爾指出，香港市民遭受升級暴力，對香港蓬勃民主是個沉重打擊，「我正密切關注相關發展，並與泛民主示威者站在一起」。
The escalating violence from this weekend and today against civilians strikes at the heart of Hong Kong’s vibrant democracy. I am watching these developments closely and stand with the pro-democracy protestors.— Steny Hoyer (@LeaderHoyer) November 12, 2019
參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）也推文對香港情勢表達關切。梅南德茲表示，香港市民上街抗議民主及權利遭到侵害，至今已近半年，越來越多學生與示威者遭受暴力對待，有些甚至是香港數十年來見過最嚴重事件。
梅南德茲指出，港府應確保警方拿出專業作為並保持克制，也必須面對處理香港人民的正當渴望。他也呼籲美國參議院，應立即通過他共同提案的參院版「香港人權與民主法案」。
Hong Kong authorities must ensure that police act professionally and with restraint, and address the legitimate aspirations of the people of Hong Kong.— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) November 12, 2019
The Senate must act NOW to pass my #HongKong Human Rights and Democracy Act.
中央社報導，參院外委會主席里契（Jim Risch）12日出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）活動時被問及香港情勢。里契表示，這個世界需要看到美國站出來說：「聽著，這是錯的，我們與香港人民站在一起。」
關於參院何時才會表決「香港人權與民主法案」，里契表示，參院議程規定不夠現代，許多事情往往進度緩慢，加上最近主要在處理任命案表決。不過，里契指出，13日相關人士將會開會，希望能讓「香港人權與民主法案」排案有些進度。
美國參眾兩院6月分別推出「香港人權與民主法案」，授權美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權人士，並盼協助捍衛香港自治權。兩院外交委員會9月25日相繼無異議通過各自法案版本，眾議院並在10月16日以口頭表決方式，全院無異議通過眾院版。
由於參院版「香港人權與民主法案」遲遲未被排進參院全體表決議程，里契及法案主要提案人盧比歐（Marco Rubio）將與負責議程的參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）會面，討論法案進度。
除了重量級美國議員外，多位長期關注香港情勢的參議員今天也發聲譴責港警。
共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）推文表示，港警把香港中文大學變成「戰區」，美方也在第一時間看到北京是如何侵蝕香港自由。賈德納呼籲：「我們必須與香港及香港示威者站在一起。」
共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）指出，香港警方以暴力回應和平示威運動「令人可恥」。他會繼續支持那些挺身反對獨裁、為自由而戰的人們。
共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）則說，港警暴力升級令人無法接受，美國必須起身抵抗中共試圖將香港變成「警察國家」的侵略行為。