2019臺灣文學金典獎頒獎典禮 文字VS影像促產業媒合

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）2019臺灣文學金典獎今（12）日晚間在萬豪酒店舉行，不同於以往，今年典禮首度結合出版與影視跨產業媒合會，盼能讓「以影像說故事的人」與「以文字說故事的人」激盪出不同火花。

文化部指出，今年「金典年度大獎」頒給了張貴興《野豬渡河》。賴香吟、夏曼藍波安等7人的作品獲得「金典獎」。象徵新人榮譽的「蓓蕾獎」則由洪明道、王天寬、曹馭博奪得。

主辦單位表示，《野豬渡河》是作者歷時17年，聚焦二戰期間日軍侵占馬來西亞北婆羅洲的故事。這部作品呈現了雨林的詭譎、想念和野性氛圍，全書藏有大量密碼，以野豬作為隱喻，在叢林戰役間建構出華夷想像。

為了讓文化藝術作品有機會進入產業界，文化部近年大力支持出版與影視跨產業，11月12日至14日在萬豪酒店舉辦的媒合會，期許能讓這些文學書單，透過媒合會的推廣，創造各種可能。未來，這些文學可望外譯到國際書市，有效結合文化部近年大力推動的內容經濟。

本屆臺灣文學金典獎，得主將獲贈獎座一座與獎金。圖書類：「年度大獎」1名，獎金100萬元。「金典獎」7名、「蓓蕾獎」3名，獎金各15萬元。創作類：「劇本創作獎」1名，獎金30萬元。「臺語新詩創作獎」2名、「客語新詩創作獎」2名、「原住民漢語新詩創作獎」2名，獎金各10萬元。

臺灣文學金典獎相關資訊，可逕洽臺灣文學館。