台灣新銳版畫探社會議題　廣州大新美術館多元登場

（台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導）「2019兩岸青年版畫藝術創作展」由台南企業家兼大新美術館創辦人王慶祥推動，以導師推薦方式精選出台灣及中國新銳藝術家創作，不僅規畫靜態展覽，還有學術座談十分精彩，提供雙方交流機會，參展作品主題橫跨各類多元社會議題，自即日起展至明（2020）年2月12日。

第五屆「兩岸青年版畫藝術創作展」今（12）日廣州大新美術館開幕，開幕儀式上共有近三百位嘉賓出席，該展由深圳大學教授隋丞出任策展人，今年更與中國美術家協會版畫藝術委員會、北京愛慕美術館、中央美術學院等單位聯合主辦，提升展覽的學術高度與跨度。



兩岸青年版畫藝術創作展已於廣州大新博物館開幕（圖/Lyla Liu）

大新美術館創辦人王慶祥致詞時表示，他一直在支持與鼓勵青年藝術家創作，希望藉由廣州與台南大新美術館兩大平台，持續發掘優秀藝術家，以展覽、獎項的方式，協助更多富潛力的藝術新秀。

隋丞表示，此次活動透過兩岸高等藝術院校教授推薦入圍再評獎，從中發掘優秀青年藝術家，並邀集兩岸師生赴廣州共同探討版畫藝術在新科技、新材料、新觀念的語境下，未來發展的可能性，展覽體現當代青年學生對社會和當代藝術所面臨問題的思考。

台南企業家王慶祥在廣州、台南兩地創辦大新美術館，並在台南推動「藝術森林計畫」，長期為藝術家提供展演平台。其中，位於廣州花都的大新博物館佔地100畝，提供兩岸各具風格的藝術家駐村，先後共有50位響應此計劃，目前於該地駐村的台灣藝術家包含曾英棟、沈昌明等。



台灣藝術家蔡孟夏代表領獎（圖/Lyla Liu）

此次展覽共評選出30位獲獎者，其中包含7位台灣青年藝術家，分別來自台南藝術大學、台南應用科技大學、高雄師範大學、台灣師範大學、台北藝術大學、台灣藝術大學。

代表台灣藝術家領獎的蔡孟夏表示，自己很喜歡貓，創作都和貓物有關，也在探討回憶。此次獲獎作品「寐．畫心」畫面中最顯眼的紅花及毛線紋理的粗線，代表每個人心中記憶的亮點，並可釋放及聯想到更多回憶。蔡提及，他透過貓的視角看周遭，並傳達自己已昇華進化成貓在看世界。

該展即日起於廣州大新美術館本館（廣東省廣州市花都區平步大道西雲峰路46號）展至明（2020）年2月12日。