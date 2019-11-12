全體上市公司108年10月份當月營收較去年同期衰退3.28％

依據上市公司公告108年10月營收顯示，本（10）月份全體上市公司營收總計3兆177億元，較去年同期衰退1,022億元（-3.28%），營收成長公司共409家，衰退公司共527家，較前（106）年同期成長1,995億元（7.08%）。另累計1至10月全體上市公司營收總計26兆7,220億元，較去年同期成長238億元（0.09%），營收成長公司共438家，衰退公司共498家（相關資料詳如附表），較前（106）年同期成長2兆1,762億元（8.87%）。

全體上市公司108年10月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、汽車工業及食品工業，衰退趨勢之主要產業為油電燃氣業、鋼鐵工業及塑膠工業。全體上市公司1至10月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為資訊服務業、其他業及航運業，衰退趨勢之主要產業為電器電纜業、電機機械業及油電燃氣業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（10）月份營收成長較大之產業，資訊服務業因新產品推出及資訊整合需求提升，汽車工業因個別公司車款熱銷配額提升，食品工業因個別公司食品、超商通路及肉品等事業部穩健成長，營收較去年同月成長；當（10）月份營收衰退較大之產業，油電燃氣業因個別公司出貨量下降，鋼鐵工業受鋼鐵量價下跌因素影響，及塑膠工業因整體市況不佳及定檢等出貨量下降，致本月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至108年10月營收成長較大之產業，資訊服務業因個別公司認列相關專案營收及新產品上市，其他業因鞋品出貨暢旺，個別公司子公司營運持續成長，及航運業因運價走揚及攬貨量增加，故累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同期有建案出售收入，去年比較基期較高，電機機械業因個別公司受子公司申請重整及清算等因素影響，及油電燃氣業因個別公司出貨量下降，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。