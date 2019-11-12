珍珠奶茶助國民外交 台灣形象展菲律賓發威

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「2019年菲律賓臺灣形象展」，11月8日起在菲律賓納卯SMX會展中心一連舉辦兩天，百家台企聯手呈現高質感臺灣，融合文創與時尚、生活與科技。這也是自2017年在馬尼拉辦理第1屆菲律賓臺灣形象展後，睽違兩年前進菲律賓南部民答那峨島最大城市納卯。

本次台灣形象展以「智慧城市」、「農漁業科技」、「健康醫療」、「時尚生活」及「遨遊臺灣」為5大主軸，並舉辦一連串產業論壇與商機媒合會。

臺灣珍珠奶茶在東南亞蔚為風潮，連菲律賓總統女伴也是六角國際的加盟主，就可見珍奶在當地的熱度。此次「臺灣珍奶館」現場除了展示國際茶飲連鎖品牌、蒟蒻珍珠等產品，現場還可飲用最道地的珍珠奶茶。

菲國近年來經濟提昇，也帶動人民追求生活品質，「臺灣文創設計館」展示屢獲世界設計大獎的優秀作品，展現臺灣文創業者如何將手錶、背包、相機等日常用品結合時尚，增添個人生活品味。

由於菲律賓人喜歡拍照，交通部觀光局的「觀光文化館」特別布置自行車徜徉於櫻花花海的拍照牆。

菲律賓將近三分之二人口從事農業，然而因為天災、技術欠缺等問題，生產值卻僅佔GDP的9%。此次「臺灣精品館」、「臺灣農業館」和「臺灣漁業館」都展示智慧農業解決方案與技術。納卯養殖漁業發達，昇泉生物展出可分解養殖底土毒素物質的專業解毒劑。

專為智慧農業打造的經緯航太無人機不僅可以增進農藥噴灑效果進而降低使用藥量，還可應用於災害監測與處理，可為當地帶進農業發展的新思維。

菲律賓塞車問題嚴重，「COMPUTEX TAIPEI」 d&i館展出威盛電子的智慧駕駛解決方案，不僅可從雲端收集、組織車輛資料以提昇車隊利用率，亦可結合360度環景系統確保駕駛及用路人的安全。