中國無預警調降MLF 慢牛行情啟動

11/5人行展開中期借貸便利(MLF)操作4,000億人民幣 ，下調MLF利率5個基點至3.25%，期限為1年，為2016 年2月以來首次調降，此次下調之舉出乎市場意料之外， 帶動當日中國股債呈現反彈的走勢。 富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，此次人行無預警調降M LF利率，引導市場資金利率下滑，有助改善企業融資壓力， 減緩中國經濟下行的壓力，對股市將形成正面的助益， 至於短期債券價格跌勢亦可望穩住，慢牛行情可望延續， 政策金融債和高評級債券相關商品將是配置首選。

粘瑞益分析，此次調降MLF利率對未來有三大關鍵影響， 包括緩和豬價上漲帶來通膨上揚的隱憂、進一步壓低社會融資成本， 以及全球貨幣寬鬆加大人行政策操作空間。首先，中國9月CPI年 增率較10月攀升0.2個百分點至3.0%，為2013年11月 以來首次達到官方政策目標上限3%，此時調降MLF利率除可緩和 通膨上揚風險外，更可降低市場對人行利率緊縮的疑慮。

其次，自今年8月人行推動貸款利率市場化改革，目前已進行3次L PR報價，故人行此次調降MLF利率，將有助引導11/20 LPR利率跟進調降，預計降幅在5~10個基點之間；此外， 今年以來FED連續3次降息，加上ECB重啟QE政策， 全球利率下降對中國出口產生一定影響， 人行適時引導利率下降有助緩和經濟下行壓力。

考量中國經濟下行趨勢不變之下，人行貨幣政策仍有放寬空間。 粘瑞益指出，此次人行無預警調降MLF利率， 象徵性降息穩住短期債券價格跌勢，11/5中國10年期國債殖利 率跌破3.3%關卡，殖利率跌幅1.63%降至3.26%，創8 月以來最大下降幅度，帶動債券價格呈現反彈的走勢。展望後市， 短期中國債慢牛行情可望延續， 政策金融債和高評級債券將是配置首選，如富邦中國政策債ETF( 股票代號：00718B)及富邦中國投等債ETF(股票代號：0 0784B)，反觀低評級的債券則建議避開。 惟中長期債市是否持續多頭行情，仍須觀察豬價走勢是否引發通膨， 以及全球央行貨幣政策走向。

至於股市方面，展望後市，粘瑞益指出，9月FOMC會後聲明如預 期降息1碼，近期美中有望簽署第一階段貿易合約， 短期英國硬脫歐機率大幅降低。此外，9月底中國兩市信用帳戶開戶 總數已增至503.8萬戶，為2015年7月以來，連續第2個月 升破500萬戶，可說是投資信心回溫的信號。

隨著海外不確定因素逐漸降溫，11月A股將迎來MSCI第三度擴 容，大盤股納入比例將從15%提升至20%，同時中盤股(包含創 業板中盤股)將按照20%比例納入，並於11/26盤後生效， 由於中盤股的納入影響，預計11月帶來的增量資金將高過於5月及 8月。根據MSCI估算報告，11月擴容將為A股帶來約70億美 元的被動增量資金，資金充沛將助漲第四季A股行情。 粘瑞益建議投資人應逢低布局，以大型A股ETF作為核心部位， 如富邦上証(股票代號：006205)、富邦深100(股票代號 ：00639)，並配置部分資金在富邦中証500(股票代號：0 0783)，掌握中小型A股之後市契機。

資料來源：東方財富網、富邦投信整理；資料日期：2019. 01-2019.09