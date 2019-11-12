樹林開心農場栽友善竹筍　實踐食農教育

位於樹林大棟山上的開心農場， 除了有適合鮮食的綠竹筍和甜龍筍、用於燉滷的桂竹筍， 還有麻竹等品種。農場主人吳文雄施肥鬆土毫不馬虎， 細心照料下的好筍，已成為無數道桌上佳餚。 自幼幫忙父親栽筍的青農吳文雄早就身懷絕技， 返鄉繼承父業時更把機械科學與農業結合，自製省工機械， 讓採收加工變得好方便。

農業局長李玟表示，新北市推動「友善田園區域計畫」， 輔導農友申請慈心基金會「綠色保育標章」，目前已有63位農友取 得標章，加入不施化肥與化學農藥的友善耕作行列。吳文雄也在今年 10月取得標章，並以領角鴞為保育標的。 經由新北市農業局的輔導， 吳文雄正以友善農友身份申請小型農機與有機質肥料補助， 就是要讓消費者手上的農產品高品質又有保障，他也透露， 許多稀有野生動物在此現蹤，而且不只生態得到友善對待， 騎車和登山的民眾行經農場，吳文雄也用滿滿元氣給他們加油。

吳文雄負責栽培、妻子李芬琴負責行銷，一起打造這片田地， 除了竹筍，紮實的黑木耳、鮮甜的栗南瓜以及養生的洛神花酵素， 都是這片土地的禮物， 好客的吳文雄除了平時帶著民眾體驗竹筍栽培加工過程， 客人只要提早預約，還能呼朋引伴到此享用豐盛的竹筍料理桌菜。 從樹林山佳火車站健走約需1小時，車程也只需13分鐘就能抵達， 歡迎民眾攜伴前往，一同實踐全民食農教育。（ 開心農場客棧竹筍餐與田間體驗預約請洽吳文雄：0986- 334-547）

吳文雄於農場發現領角鴞幼雛。(照片由新北市政府提供)