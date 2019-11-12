腺病毒疫情首度高於流感　台灣疾管署：11月恐有一波流行

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署表示，根據監測資料顯示，國內流感疫情趨勢穩定，但腺病毒檢出數增加，今年首度高於流感病毒，預估11月會有一波流行。

疾管署監測資料顯示，國內上週(11月3日至11月9日)門急診類流感就診達69,396人次，近期趨勢穩定，但呼吸道陽性檢體中，過去腺病毒約僅占1成7左右，惟近兩週所佔比例逾4成，今年首度超過流感病毒。

腺病毒為引起一般感冒常見病毒，沒特效藥，只能針對症狀治療，傳染途徑除了飛沫傳染外，病人的鼻涕、口水、糞便都有病毒存在，接觸後一定要洗手洗乾淨。

感染後會引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，雖罕見引起重症，對民眾健康威脅較流感輕微，但仍可能引起發燒等身體不適症狀，嬰兒、免疫力差、有肺部或心臟疾病者一旦感染後，較易出現嚴重症狀。

疾管署提醒民眾須做好個人衛生習慣，如：保持手部清潔，落實勤洗手，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上之距離。身體若有不適症狀，應配戴口罩，落實生病在家休息，減少病毒傳播的機會。

疾管署表示，今年提供之600萬劑公費流感疫苗全面升級四價，開打時程分別為3批：11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

呼籲符合公費接種條件之民眾依接種時程儘快接種，即可於流感疫情高峰前獲得足夠保護力；另亦鼓勵未具公費接種資格之民眾，可自費接種一劑流感疫苗，保護自己及家人。

疾管署監測資料顯示，近期流感疫情趨勢穩定，但呼吸道陽性檢體中，過去腺病毒約僅占1成7左右，惟近兩週所佔比例逾4成，今年首度超過流感病毒。（圖／疾管署）