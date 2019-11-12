韓國瑜副手選項打破「省籍平衡」 游盈隆：病急亂投醫

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國民黨總統參選人韓國瑜11日正式宣布，副手就是前行政院長、現任韓國瑜陣營國政顧問團總召的張善政。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆11日晚間在臉書上表示，韓國瑜找張善政當副手，他無法理解。

游盈隆11日晚間在臉書上表示，韓國瑜找張善政當副手，當然有他的選戰考量，但兩個外省掛搭檔選正副總統，還真是「黃花姑娘上花轎」頭一遭，打破了國民黨自1984年以來「省籍平衡」的政治傳統。也就是說，總統若是外省，副總統一定是本省，而總統若是本省，副總統就是外省。

游認為，國民黨真正有實力的人裹足不前，並質疑這不是對韓國瑜選情最有利的安排。文中游引用台灣民意基金會今年十月全國性調查佐證他的質疑：

省籍 蔡英文 韓國瑜 未決定/不知道 河洛人 57% 29% 13.8% 客家人 46.8% 42.1% 11.1% 外省人 30.1% 50.9% 19.1% 原住民 11.6% 68.8% 19.6%

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他指出，韓國瑜的弱點在「省籍族群」，更明白地說，「缺乏絕大多數河洛人的支持」是他的致命傷，而非什麼知識藍/經濟藍的問題，但韓陣營不對症下藥，急病亂投醫，著實讓他一頭霧水。