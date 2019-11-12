2020台灣燈會前導片釋出 網友揪團準備衝了

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）2020台灣燈會即將在台中后里花博園區及文心森林公園登場，台中市政府昨（11）晚公布前導影片，時間軸從白天、黃昏到夜晚，道出台中美景，許多網友看了紛紛留言大喊「不多說，先訂飯店」、「好強，是要一路從耶誕玩到元宵的意思膩？」，還有網友串起影片中出現的景點，準備來個台中小旅行。

台中市長盧秀燕個人LINE、臉書、市府官方LINE及各粉專，昨（11）日晚上8點同步發布台灣燈會前導影片，12小時播放超過2萬次。

這支短短31秒的影片，道盡台中日常，白天擁有旺盛曙光，夜晚則幻化為森林秘境，從著名的彩虹眷村、路思義教堂出發，行經高美濕地黃昏美景，看見秋紅谷、國家歌劇院的都市夜景，最後來到台灣燈會副展區文心森林公園及主展區后里花博園區，歡迎遊客揪團感受燈會之美。

影片公布後，讓不少網友看了心癢，忍不住大喊「一定要去朝聖一下，尤其還有兩個燈區呢，感覺活動會很豐富」、「台中人就是豪邁，連辦台灣燈會都要辦得比別人長」，還有網友規劃「耶誕夜先逛燈會，再衝東海聽鐘聲，最後公益路吃宵夜」的輕旅行，讓臉書小編也冒起粉紅泡泡，大讚「是個適合告白的行程」。

台中市政府指出，台灣燈會副展區位於台中市文心森林公園，12月21日搶先點燈，展期共65天，打造市中心的「童趣樂園」；主展區位於后里花博園區，規劃「森林秘境」及「藝想世界」兩大主題，將於2020年2月8日正式點燈，一路展至2月23日，歡迎大家來台中賞花燈、嘗美食、看美景，逛燈會遊台中。

2020台中燈會前導片