傳遭香港員警輪流性侵墮胎 少女透過律師再控港警抹黑

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 近日香港網路瘋傳一名少女被香港警察逮捕後，在荃灣警署內，遭到輪流性侵導致懷孕，當事人律師報案指稱少女9月27日在荃灣警署被4名蒙面警員性侵。

香港01報導，網友周六(9日)凌晨於連登發帖，稱有女子於被捕期間遭警員輪姦，並於周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術。

其後，臉書的兩個醫護專頁先後發文，指經查證確定消息屬實。其中「HA Secrets」粉專稱，經查證後確定消息屬實，「事件的確有一名16歲女童，曾於荃灣警署被拘捕後懷孕，需要進行墮胎手術，目前已取得fetal DNA 作鑑証, 誰是犯人仍有待調查」。

不過香港警察公共關係科總警司謝振中昨(11)在記者會重申，翻查荃灣警署內的閉路電視片段，不論是9月27日或前後數日，都沒有拍攝到當事人進入警署的畫面；而其描述警署內部情況，亦與事實有「重大出入」。

他並指出，由於指控嚴重，警方會繼續積極跟進案件。

對此，少女透過韋智達律師事務所（Vidler & Co. Solicitors）於昨天（11日) 晚間發表聲明，強調香港警察公共關係科和不具名的「警方消息人士」透露疑似有關案件調查的細節，意圖公開抹黑少女，並影響未來的起訴。

香港關注婦女性暴力協會昨也就荃灣警署少女疑被警方輪流性侵一事，呼籲警方立即停止抹黑受害人，同時應向被害人道歉。

韋智達律師事務所昨(11)日晚間發表聲明指出，「X」少女在今年10月某日向警方報案，鼓起勇氣訴說她在荃灣警署內的遭遇，也忍受了警方對她鉅細靡遺且帶有侵略性的詢問，並接受了法醫調查及墮胎手術，法醫也從胎兒取得DNA做為樣本，以藉此辨別施暴者。

不過在整個調查過程中，少女不斷向警方詢問案件進度，有關調查小組卻拒絕向她提供任何詳情。

「X」少女在11月4日得知警方在沒有經過她同意下，以搜查令獲取她的私人醫療紀錄，甚至包括案發前的醫療紀錄。根據香港警務處的《罪行受害者約章》，刑事案件受害者的隱私和尊嚴會在任何時候被尊重，但遭輪流性侵的受害少女卻在不知情的狀況下被索取醫療紀錄，韋智達律師事務所認為這是濫用警權，「令人髮指」。

香港關注婦女性暴力協會(Association Concerning Sexual Violence Against Women)昨天也就荃灣警署少女疑被警方輪流性侵一事，發表聲明。認為

警方仍在就事件作出 調查中，但卻前所未見地公開有關調查的資料並就證據作出 評論，明顯是為了公開抹黑受害人及她所提出的指控，關注 婦女性暴力協會對此表示震驚以及非常關注。

該協會並呼籲警方立即停止抹黑受害人、停止就這次的調查發表評論，並 撤回這些評論，同時應向被害人道歉。