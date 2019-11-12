雙11購物節 台南大員皇冠假日酒店聖誕禮籃預購享9折

迎接歡樂感恩耶誕佳節，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳搶搭雙11購物節熱潮，2019年11月11日起開放預購應景的「火雞禮籃」與「燻火腿禮籃」，主廚精心特製，禮籃大方體面，滿滿心意讓您與家人共享歲末豐收的溫馨時光，11月日11起至11月20日前預訂即享9折優惠。1+1好康優惠，一次購買2組，再享免費貨送到府。

隨著2019雙11購物節到來，與迎接感恩節、耶誕節歡樂節慶，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳繼去年推出2款「聖誕禮籃」受到消費者青睞，今年再推陳出新，讓今年的感恩節、聖誕節， 成為您餐桌上必備感恩聖誕大餐。「火雞禮籃」內含蒸烤香草火雞、原味肉汁，搭配小紅莓醬、雞胗醬，以及培根炒孢子甘藍、甜薯、南瓜派或聖誕餅乾，隨禮籃附贈西班牙粉紅氣泡酒乙瓶，每組NT$3,800，適合6-8人共同享用。「燻火腿禮籃」內含蜂蜜烤燻火腿，襯丁香與橙片，搭配肉汁及芥末與培根炒孢子甘藍、甜薯、南瓜派，隨禮籃附贈西班牙粉紅氣泡酒乙瓶，每組NT$3,300，適合4-5人共同享用，讓您輕鬆地和家人共享感恩大餐，共度聖誕佳節。

台南大員皇冠假日酒店行政總主廚周烈成表示，重達5公斤的火雞，烹煮過程相當繁瑣費時，先用各式香料均勻塗抹全火雞，肚子內也塞滿香料，醃製24小時後，用140度溫度蒸烤火雞80分鐘，以蒸的方式鎖住肉汁，烤的過程讓表面呈現上色，最後再依照火雞表面的熟成狀況，再以180度的火力烤至表面呈現金黃色即可完成。經過一個多小時的細心蒸烤，火雞風味原始封存，金黃油亮、光滑飽滿的色澤閃耀奪目，香氣濃郁、軟嫩多汁，搭配主廚特製「紅莓醬」或是白蘭地熬製的「雞胗醬」，讓火雞大餐吃出多層次的風味。另外，約3公斤重的燻火腿，手續也很複雜，前後歷經兩次不同火候的蒸烤，再鋪上丁香與橙片並刷上蜂蜜糖水後，進入最後階段的烘烤，讓表面上色，即可完成。燻火腿肉質呈現誘人粉紅色，鹹淡適中、風味獨特。兩款禮籃皆贈送西班牙粉紅氣泡酒乙瓶，為這一桌感恩聖誕大餐留下最美好的歡樂時刻。

台南大員皇冠假日酒店「火雞禮籃」、「燻火腿禮籃」，2019年11月11日開放預購至2018年12月30日止，11月20日前早鳥再享9折優惠價，1+1好康優惠2組預購再享單一地址免費送貨到府服務。預購專線06-512-1920元素，地址：台南市安平區州平路289號。禁止酒駕，未成年請勿飲酒。