慎防感冒併發肺炎 醫師籲：高危險群應接種肺炎鏈球菌疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據疾管署調查，肺炎已連續三年蟬聯國人十大死因第三位，而幼童跟65歲以上有慢性疾病族群的長者，更是肺炎重症的高危險群。今日為世界肺炎日，醫師特別呼籲高危險族群應建立施打「肺炎鏈球菌結合型疫苗」的習慣，以提升對疾病的保護力。

近來時序進入秋冬，氣溫忽冷忽熱，咳嗽、打噴嚏、流鼻水等症狀經常伴隨而來。醫師提醒，當心小感冒也會釀成呼吸道重症感染，併發肺炎住院。中山醫學大學附設醫院黃建寧總院長表示，根據疾管署最新通報，2019年肺炎及流感死亡人數每週約400人，最高峰在年初竟破500人，面對從11月開始至隔年2月將進入高峰期，預防肺炎刻不容緩。

除了幼童跟65歲以上有慢性疾病族群的長者以外，中山醫學大學附設醫院感染科李原地主任表示，肺炎高風險族群還包括糖尿病患、心血管疾病、免疫低下如HIV感染者、慢性肺病、腎臟疾病或慢性肝病的患者，一旦因感冒或流感感染肺炎，病程往往會快速進展，發病可能不到一週就會死亡。

今天為世界肺炎日，中山附醫透過醫病共享揪您對抗肺炎!!黃建寧總院長表示，目前國內核准上市的肺炎鏈球菌疫苗有2種，分別為新型的13價肺炎鏈球菌結合型疫苗及舊型23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

李原地主任建議民眾可優先施打13價疫苗，剩下沒有涵蓋的部分菌株，可以在一年後再打23價，即可讓免疫力的範圍含蓋更廣。至於之前已經打過23價疫苗的民眾，間隔一年後可再接種一劑新型13價疫苗。施打疫苗很重要，及早做好準備，安全無虞。