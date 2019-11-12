〈時評〉韓國瑜副手無牌可打

國民黨總統參選人韓國瑜的副手正式出爐，但不是黨內最看好的新北市前市長朱立倫，而是由行政院前院長張善政出線，這意味著朱立倫不願當副手，甚至是不看好韓國瑜的選情，韓國瑜最後只能選擇張善政，求個心安。

從國民黨總統初選落幕後，黨內一直看好朱立倫擔任韓國瑜的副手，因為兩人可以充分互補，由於朱立倫是財經背景出身，對於韓國瑜要拚經濟的訴求，絕對具有加分效果。

更重要的是，朱立倫曾擔任過桃園市長、新北市長，光是這幾個直轄市的人口，對韓國瑜來說，就是一顆大補丸，這尚且不包括朱立倫也被視為台南的女婿，他岳父高育仁曾任台南縣長。

只要朱立倫願意和韓國瑜搭配競選，國民黨內認為北台灣、南台灣的選票十拿九穩，接下來，只要將重心放在中台灣一帶即可。未料，朱立倫始終不願鬆口，態度也非常堅決，在不出任韓國瑜的副手後，韓國瑜只好另覓他人。

朱立倫不想成為韓國瑜的副手，可能主要原因有二個，一個是藍營多數人迄今認為韓國瑜除了有一票韓粉、具有政治魅力外，包括行政經驗、領導能力等各面，都仍有待加強，更無法收服黨內人士對他死忠支持，因此，從以前到現在都被藍營視為一軍的朱立倫，怎可能臣服於韓國瑜。

其次是，到目前為止，韓國瑜的選情雖然明顯有起色，但落後爭取連任的蔡英文總統有段距離，卻也是不爭的事實，因此，現在出任韓國瑜副手，一起共享榮耀的機會不高，反而有可能成為韓國瑜的陪葬品，提前在黨內遭到淘汰。

黨內普遍不看好韓國瑜選情下，藍營政治人物掃了一圈，被點名的人不在少數，但韓國瑜有意爭取搭配的人士，無人願意點頭承擔，反而是那些不具實力與份量的人，一直想要磨蹭這個位置，反正本來就無官位，選上賺到、選不上也不賠本。

這種態勢下，韓國瑜只能找與藍營有點黏、又不會太黏的張善政，除了避免引發黨內紛爭外，也算是找一位具有科技、產業背景人士共同搭擋競選，這是萬不得已的選擇，也是求穩不出包的安全牌，畢竟，韓國瑜也無牌可打了。

（作者李平華，資深媒體人）