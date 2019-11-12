新竹市影像培力營成果發表 14部主題影片看見台灣新住民生活

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為期2個月的2019新竹市影像培力營11月10日舉行成果發表，31部新竹城市故事影片首映，近100位學員及參與拍攝者共同參加，今年首度規畫「新住民」主題，呈現新住民的生活樣貌。

新竹市推動社區影像記錄已有近15年的時間，累積豐厚的在地影像能量。今年度影像培力營邀請在地居民參與影像創作，述說屬於自己的新竹故事，讓大家看見獨特的新竹常民生活風貌。

今年影像培力營首度規劃的「新住民」主題，共計完成14部以新住民為主題的影片，呈現來自越南、泰國、馬來西亞、香港、中國、印尼等城市的新住民生活樣貌，其中8部影片是由新住民家庭一起參與影像培力營共同拍攝的家庭紀錄片。

如《我的老婆》為台籍老公拍攝新住民老婆的故事，簡單的告白卻溫馨而動人；《蛻變中最自然的味道》、《婚前婚後─看我變變變》為新住民女性以「努力融入台灣生活的歷程」為主題而完成的影片。

《我家的鋼琴王子》、《寶貝該上學了》兩部影片，則是新住民家長拍攝小朋友日常生活的紀錄。

《媽媽的故事》及《逐格動畫》為新住民子女(國小生)所拍攝的家庭影片，8部影片原汁原味呈現新住民在新竹的點點滴滴，完整記錄新竹多元族群共融的另一面貌。