【快訊】王金平退出台灣2020總統大選　證實宋楚瑜將參選

更新時間: 2010-11-12 12:12

首次發稿: 2019-11-12 11:26

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 一直堅持參選總統，但也表示隨緣的前立法院長、國民黨立委王金平，今(12)日上午臨時開記者會表示，很遺憾最後沒取得參選的機會，但是會繼續服務台灣人民。

《自由》報導，王金平發表聲明後接受媒體提問，他證實因為宋楚瑜本人要角逐總統大選，自己不投入總統大選。王金平表示，親民黨昨天下午開會做了最後決定，並由秘書長李鴻鈞安排，讓他跟宋楚瑜通話，宋告知自己參選訊息，但副手從來不是他的選項。

王金平在聲明中說，「很遺憾，沒有取得參選總統的最後機會，要跟支持我的朋友說一聲『歹勢』」，但他也說不參選後，他的責任更大，將把一生對台灣的心心念念，用不同的方式擴散出去。

王金平強調，為了台灣好，政治人物不要繼續販賣「否定甲就要選民支持乙」的恐懼。比如恐懼中共，或是討厭民進黨。

親民黨明(13)日上午召開全國委員會議，極可能徵召親民黨主席宋楚瑜參加2020總統大選，王金平也曾積極爭取親民黨「門票」。

中央社日前報導，親民黨主席宋楚瑜接受平面媒體專訪時，曾表示寧願撕掉親民黨2020門票，也不要給王金平，因為王金平是仍是國民黨員，他要避免被國民黨扣上搗亂的帽子；當時王金平對此僅表示尊重。至於接下來該怎麼走，王金平則說，「順其自然」。

王金平辦公室聲明稿，內容如下：

很遺憾，在參選總統的路上，金平沒有取得最後的機會。要跟支持我的朋友們說一聲，歹勢，謝謝您們一直在我身旁，一路相挺，也萬分感謝那些不可計數、默默地期待、關心並盼望我參選的國人。雖感遺憾，但我要說的是，今天並非是結束，而是邁入我人生的下一階段，繼續奉獻讓台灣更好。不參選，我的責任更大 ; 我將以一個選民的身份，把我一生對台灣的心心念念，以不同的方式擴散、分享出去，也以不同的角色，帶著我的人生歷練及經驗，繼續為人民社會服務。

八個月前，金平宣佈投入中華民國109年總統大選。那個時候，金平決定站出來，是希望有機會，為紛亂的台灣帶來一種更寬廣、更和諧包容的思維，因為我真的不忍心看到，台灣因為持續的政治對立、統獨意識的操弄、國家發展的遲滯、及各種社會議題所造成的撕裂等種種原因，走入一個令人哀傷的未來，給下一代孩子們一個黑白的明天。

八個月過去，有機會參與總統大選的陣營廝殺激烈，成天充斥著假議題、政策未明的撒錢、噴口水說彼此、以及空洞的謊言，似乎只剩選舉的口號滿天飛，台灣一直在內耗，台灣人也一直活在被操弄的恐懼中。沒有人告訴我們要帶大家走去哪裡，在中美既鬥爭又合作的博奕中，兩強只有永久的利益，在只有永遠的利益，沒有永遠的敵人下，固本強台的生存發展方案，和陸友美的生存機會在哪裡？

身為一個選民，也是一個深入參與且見證台灣民主政治發展過程的政治人物，金平想要跟大家講，為了台灣好，政治人物們別再販賣「否定甲就要選民支持乙」的恐懼。比如：把恐懼中共不斷極大化，這不是台灣的路 ; 把討厭民進黨再極大化，台灣也不會變好。要胸懷台灣這塊土地、中華民國這個國家，把我們2300萬的鄉親放在心上，看清楚目標，穩健的走，才是台灣的方向。創造一個彼此包容理解的台灣，中道不二的台灣步伐，才是我們永續發展的希望。

離大選剩下六十天，說長不長，說短不短。選舉結果出爐，終究有人會當選。身為選民，我們可以什麼事情都不做，就像過去一樣 ; 也可以認真思考這些話之後，作出對的選擇，這幾年公民運動的盛行，足以證明每個人都能成為推動改變的那股力量。

再次呼籲，多元、包容的價值才應是台灣的主流，兩岸和平及經濟發展才是國家前進的硬道理，而追求社會平衡及公道才是我們共同的心聲。金平雖然沒辦法參選，但是我衷心的盼望，選舉別再用恐嚇、利誘、練肖話來決定台灣的未來，希望所有候選人們可以回頭是岸、改弦易徹，許台灣人一個彩色的未來。

而今後，我也會不浪費過去44年來為人民服務所累積的經驗與歷練，繼續在不同的位置，以不同方式把我的愛奉獻給台灣。

最後，感謝所有媒體界的朋友們，長期以來對我的友善，不分晨昏、不分地域辛苦地來採訪我，謝謝。

(資料來源: 中時電子報)