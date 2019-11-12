異國文化水燈節週末台北登場 闖關還可拿50元夜市抵用券

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）在東南亞許多國家，放水燈是重要的傳統節慶，人們相信藉由水燈緩緩漂流，可以帶走一年的壞運氣，並許下對未來的祝福。台北市政府將於11月17日下午3點在松山錫口碼頭彩虹橋畔舉行「南洋水燈節」，前1000名參加多元文化闖關遊戲的民眾還可拿到饒河夜市50元抵用券。

今年活動單位搭配美食打造異國街道，包括象徵甜蜜愛情的越南夫妻糕，酸酸甜甜的泰國山竹水，簡單可口的緬甸炸豆粉。

活動單位準備多元文化闖關遊戲，闖過3關不僅增進多元文化知識，還可以獲得泰國風精美文宣品，前1,000名還可以拿到饒河街夜市50元抵用券，參加完水燈節還可以到饒河夜市逛逛。

今年水燈節還特地邀請貓哥(林群)開著他的粉紅色貓咪書車，裝載一本本飄洋過海的東南亞繪本及故事事書來到河岸邊，讓市民朋友經由閱讀走進他所打造的童話殿堂。

特地設計的兩款越南造型水燈和星星造型水燈DIY，大小朋友一起動手做，完成後還可以寫下心願，下午5點10分開到碼頭邊施放水燈，別出心裁設計的竹勺盛裝水燈施放方式，讓大家體驗更親近水岸的施放樂趣。

充滿多元文化內涵的水燈節活動，11月17日下午3點，在松山錫口碼頭/彩虹橋畔熱鬧登場，歡迎市民與新移民家庭一起來河岸邊體驗豐富的異國文化。11月9日~30日則在士林新移民會館的水燈節特展，深度體驗水燈文化之美，市民朋友不能錯過喔!