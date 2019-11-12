玻利維亞下台總統獲墨西哥政治庇護　參院副議長可望任臨時總統

（台灣英文新聞/國際組 綜合整理）玻利維亞國會參議院副議長艾尼茲11日誓言，將再次舉行總統大選。依據玻國憲法規定，在總統莫拉萊斯辭職且副總統和參議院長等官員陸續辭職的情況下，她是接任臨時總統的第一順位人選。

艾尼茲（Jeanine Anez）在首都拉巴斯對記者說，「我們將舉行選舉」；並說，玻利維亞將有「一個符合全體人民期望的選舉過程」。

玻國國會議員預定12日開議，展開選舉臨時總統的進程。目前玻國形同權力真空狀態。

另一方面，美洲國家組織（OAS）12日也將在美國華府總部召開特別會議，以商討玻利維亞情勢。

墨西哥政府當地時間11日宣布給予剛下台的玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）政治庇護，並要求玻利維亞外交部確保莫拉萊斯安全離開玻國。

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過去3週，玻利維亞政治社會動盪不安，宣稱自己贏得連任的莫拉萊斯，10日在軍方建議下，自動請辭下台。

中央社報導60歲的莫拉萊斯出身種植古柯農民工會領袖，自2006年1月22日開始執政，是玻利維亞歷史上在位時間最長、也是第一位擔任總統職務的原住民。

2009年玻利維亞通過修憲，允許總統可以連選連任兩次，每任5年，讓莫拉萊斯得以在2010年和2014年競選連任。

2016年，莫拉萊斯所屬政黨盟友提議召開公投再次修憲，意圖修憲取消總統任期限制，讓莫拉萊斯可以在2019年角逐第4任期，結果遭多數選民反對。

但一年後，莫拉萊斯獲得憲法法院批准無限期競選連任。儘管遭到反對派指責不尊重公投結果，玻利維亞法院仍在2017年11月做出對莫拉萊斯有利的判決，指稱連選連任兩次總統的限制，是對人權的侵犯。

因此，莫拉萊斯今年角逐第4任期，早已引起反對派不滿。10月20日的選舉，莫拉萊斯雖然宣布自己勝選，但被質疑舞弊，引爆抗議示威。

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美洲國家組織（OAS）10日公布審計初步報告指出，玻利維亞選舉存在若干違規行為，建議將10月20日的投票作廢，召開新的選舉。

玻利維亞三軍總司令卡里曼（Williams Kaliman）將軍也以軍方高層名義發表聲明，建議莫拉萊斯辭職下台，以解決國家政治危機僵局。

受到各界施壓的莫拉萊斯雖然自動請辭下台，但自稱是「公民、政治和警察政變」的受害者。

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分析家和投資人指出，莫拉萊斯標榜的社會主義非常矛盾，因為他的社會主義只是針對敵人，對朋友則採取資本主義。

將速食連鎖店「漢堡王」（Burger King）引進玻利維亞的企業家麥迪納（Samuel Doria Medina）指出，莫拉萊斯在攻擊國際資本主義時「說一套，做一套」。像是不必交稅的古柯生產業，以及與莫拉萊斯關係非常密切的大型農業綜合企業家，都可以自由實行政府在背後驅動的野蠻資本主義。

另一方面，由於官僚主義和稅收政策制約中小企業發展，致使創業型經濟發展困難，失業率、貧困率居高不下，社會矛盾日益尖銳。

莫拉萊斯的反對者從一開始就動員街頭力量向他施壓，在全國各地發動罷工，將街頭變成莫拉萊斯的支持者和反對者的戰場，造成數百人受傷，至少3人死亡。

反對派的強勢主要源自有「玻利維亞的波索納洛」之稱的聖克魯斯（Santa Cruz）公民委員會主席卡馬丘（Luis Fernando Camacho）的崛起。

在卡馬丘的帶領下，反對派人士不只要求莫拉萊斯下台，還要求整個政府，包括參、眾議員和最高法院和憲法法院的大法官們辭職下台。

卡馬丘的目的是將國家暫時交由一個委員會管理，指定新的選舉法院在60天內舉行新的選舉。

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隨著莫拉萊斯10日請辭下台，玻利維亞政權已陷入真空狀態，因為副總統賈西亞（Alvaro Garcia）、參議院議長薩爾瓦鐵拉（Adriana Salvatierra）、副議長梅迪納謝里（Ruben Medinacelli）和眾議院議長波達（Victor Borda）也先後辭職下台。

參議院第二副議長艾尼茲（Jeanine Anez）接受玻利維亞電視台Unitel訪問表示，應與國會協商解決誰應擔任總統的問題，但如有必要，她願意暫時承擔責任，直到舉行新的選舉。

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