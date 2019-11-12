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台灣第一次！素人​​​​陳鴻耀、蘇立成順利攻上7千公尺希姆隆峰

因為愛釣苦花魚而有「苦花」 綽號的陳鴻耀透露，過往成功登頂的機率大約只有30%。

By 國際組, 台灣英文新聞
2019/11/12 09:37
台灣素人登山家陳鴻耀（右）與蘇立成（左）成功登上位於尼泊爾、標高7126公尺的希姆隆峰。中央社

台灣素人登山家陳鴻耀（右）與蘇立成（左）成功登上位於尼泊爾、標高7126公尺的希姆隆峰。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣登山素人「苦花」陳鴻耀與蘇立成，上個月(10)月29日上午9時，成功登上尼泊爾標高7126公尺的希姆隆峰，也是台灣登山史上，首組完攀這座山峰的台灣組合！

現年44歲的陳鴻耀，一直很喜歡戶外運動，也因愛釣苦花魚，因此綽號「苦花」。他和蘇立成因爬山結緣，成為好友，兩人自2014年後結伴進行海外攀登，未來兩人也有意挑戰海拔更高的山峰，因此選擇標高7126公尺的希姆隆峰做為前哨戰。

中央社11日報導，希姆隆峰屬喜馬拉雅山脈，在台灣屬較冷門的高山。雖然高度只有7000多公尺，但山區風超大、溫度又低。「苦花」陳鴻耀透露，過往成功登頂的機率大約只有30%。

過去台灣沒人登頂，因此「苦花」與蘇立成只能靠參考國外攀登隊的文獻，還有「想像力」做準備。也因是「素人」攀登隊，「苦花」坦言，會以希姆隆峰為目標，是經預算經費、休假天數、山脈高度以及攀登挑戰性等綜合因素考量後，所做出的決定。

兩人在10月15日抵達加德滿都，26日抵達基地營後，接下來僅用短短4天就成功攻頂「苦花」透露：「當時天氣與身體狀況很好，所以我們決定速戰速決。」他也開玩笑說，在基地營裡，其他攀登隊甚至用「快速反應部隊」來形容他和蘇立成。

成功攀上希姆隆峰後，陳鴻耀坦言一度懷疑自己是否真的站上頂峰，因為他真沒想過自己能和好友可以征服這座高峰，「另一方面，心裡還是很開心，畢竟我們是第一組完攀這座山峰的台灣人」。
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