八仙塵爆案　新北市八仙樂園董事長陳柏廷等11人不起訴確定

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2015年八仙樂園塵爆意外造成15死471輕重傷，八仙樂園董事長陳柏廷等人3度獲不起訴。被害人家屬不服提起再議。台灣高檢署調查後，今（11）日駁回再議，11人不起訴確定。

中央社報導，瑞博國際整合行銷有限公司於2015年6月27日在八仙樂園舉辦「彩色派對」時，發生粉塵爆炸，造成15人死亡、471人輕重傷。士林地檢署偵辦後，依業務過失致死罪起訴活動負責人呂忠吉；陳柏廷、八仙樂園總經理陳慧穎等8人獲不起訴處分。

最高法院去年依業務過失致死罪判決呂忠吉有期徒刑5年，併科罰金新台幣9萬元定讞。呂忠吉已於今年初入監服刑。

報導指出，被害人及家屬不滿陳柏廷等8人獲不起訴處分，向台灣高檢署聲請再議成功，高檢署發回續查，士檢偵辦後，2016年10月予以不起訴處分；被害人及家屬不服提起再議，高檢署二度發回士檢偵辦，要求承辦檢察官聽取被害人意見，進行修復式司法。

士檢偵辦期間，少數被害人及家屬有與被告等人進行實質對話，但未到和解地步。被害人及家屬追加控告當天在場的八仙樂園3名員工，使被告增為11人。

報導指出，士檢6月底第3度偵結，認定陳柏廷等11人行為，仍不構成業務過失致死罪，因此作出不起訴處分，被害人及家屬收到不起訴書，與律師團討論後，赴士檢遞狀聲請再議。

再議案由高檢署進行調查，高檢署認為陳柏廷等11人罪嫌不足，沒有再調查必要，今天公告駁回，陳柏廷等11人不起訴確定。