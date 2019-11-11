雙11「三罷」抗爭　香港特首林鄭：激進示威者不會得逞

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）香港民眾今（11）日發起「11.11」三罷行動，全港多區爆發示威，有警察於西灣河向示威者開真槍，甚至有民眾被潑灑易燃液體並燒成火人。行政長官林鄭月娥晚間強硬指出，暴力示威行為不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」。

香港特首林鄭月娥晚上6時在行政長官辦公室地下大堂會見媒體，針對今天港島、九龍和新界發生的示威、堵路、縱火行為予以說明。

香港01報導，林鄭月娥表示，今日在港九新界各界發生多起衝突事件，批評激進網民在網上召「三罷」行動，包括堵路、扔氣油彈等行為， 林鄭呼籲市民認清事件的本質是破壞，會令香港踏上不歸路。

林鄭批評，激進行動可導致嚴重傷亡，例如從高處擲下重物、在地鐵車廂投擲汽油彈等，都會造成人命傷亡。

她還特別點出一位中年男子在馬鞍山與其他在場人士發生爭執後，被人淋潑易燃液體及點火。她形容這是「令人髮指」的行為，批評這種行為已遠遠超過甚麼政治訴求，令大家害怕。

香港民眾今（11）日發起「11.11」三罷行動，中國銀行遭示威者縱火。（圖／美聯社）

另外，每當暴力發生期間，網上就會有謠言流傳，林鄭直指謠言都是無中生有，用意是製造公眾恐慌，她呼籲大家要冷靜，同時留意政府澄清的公告，而今天也不例外，她稍早時已作出澄清。

報導引述林鄭說法，她強調，暴力示威行為不會得逞，「一定不會爭取到口中的政治訴求」，她強調暴力不能解決問題，暴力只會衍生更大的暴力，持續升級的暴力會發生悲劇，相信香港沒有任何人再想看到悲劇發生。

針對示威群眾高喊「解散警隊」一事，林鄭強調港警一直遭抹黑，民眾應冷靜思考下其背後的目的，而且若沒有警隊，香港會變成一個怎樣的城市。

她最後重申，任何訴求都不可以透過暴力爭取，香港目前首要任務是處理暴力事件，呼籲大家要認清事件本質，共同止暴，恢復社會秩序。