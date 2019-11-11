臺灣股票博物館「集保結算所30週年特展」

為慶祝集保結算所成立30週年，臺灣股票博物館自108年11月11日起，舉辦「集保結算所30週年特展」，特展展期自108年11月11日至109年4月30日。

集保結算所今年成立屆滿30年，見證臺灣經濟起飛，服務範疇從早期的股票保管，已發展到權益證券、基金、股務、固定收益商品及資訊等多元業務，近年來積極推動金融創新，提供各項優質服務，協助主管機關政策推行，滿足參加人業務需求，推升我國資本市場數位轉型。

為介紹資本市場30年來的發展，本次特展，股票博物館特別精心設計「集保結算所30週年靜態展區」，並且將股票博物館轉廳改裝成「動畫互動區」，以人物動畫方式，呈現股票從實體到無實體的歷程，參觀來賓並可現場觸控進行互動體驗玩出不一樣的體驗；另外也設置活潑有趣的「大型趣味拍照區」及「蓋戳章區」，來賓可透過社群媒體，將酷炫的自拍照即時分享給朋友。

特展期間，凡參觀展覽來賓於展區拍照打卡並上傳 facebook，就可領取精美紀念品一份，數量有限，送完為止。本次特展活動內容精彩，歡迎各界預約參觀！

參觀時間：週一至週五，上午9:00至下午5:00

地 址：臺北市復興北路365號3樓

預約電話：02-2514-1300、2514-1301

預約網址：https://www.stockmuseum.com.tw