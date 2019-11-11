例行記者會統計資料 櫃檯買賣股票市場現況

櫃檯買賣股票市場現況：

一、開戶數：

本年11月8日累積開戶數為16,400,540戶，較11月1日累積開戶數為16,398,840戶，增加1,700戶，增幅約0.01%。另本年11月8日現股當日沖銷累積開戶數為1,912,373戶，較11月1現股當日沖銷累積開戶數1,905,664戶，增加6,709戶，增幅約0.35%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年11月8日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,437戶較11月1日開戶數176,350戶，增加87戶，增幅約0.05%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至11月8日止日均值為312.00億元，總成交金額為63,959.53億元，其中盤後定價交易金額為211.41億元。另本年度截至11月8日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.96%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為34.00%。

(二)本年度第三季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,304人。

(三)本年度興櫃股票截至11月8日均值為7.37億元，總成交金額為1,511.05億元。

四、本年度上櫃有價證券截至11月8日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計652家，較上週(截至11月1日止)得為信用交易家數651家，增加1家。

(二)融資餘額為523.85億元，較上週(截至11月1日止)融資餘額516.87億元，增加6.98億元，增幅約1.35%。

(三)融券餘額為99,235張，較上週(截至11月1日止)融券餘額100,990張，減少1,755張，減幅約1.74%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.25%，較上週(截至11月1日止)之比例12.22%，增加0.03%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至11月1日止)之比例0.36%，增加0%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至11月8日止，累計營業天數207日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計128期，發行餘額為5兆5,009.64億元，較上週增加200億元。

(二)普通公司債已上櫃計114家561期，發行餘額為1兆8,970.60億元，較上週減少0.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家183期，發行餘額為1,241.96億元，較上週減少24.24億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.09億元，較上週減少0.06億元。

(五)金融債券已上櫃計35家359期，發行餘額為9,498.31億元，較上週減少34.5億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為31.65億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計657期約1,728.71億美元，較上週增加18.04億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為39兆1,580.13億元，日均值為1,891.69億元，包含：

1.買賣斷交易5兆5,850.82億元，日均值為269.81億元，佔總成交金額比例為14.26%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為3兆7,952.26億元，佔買賣斷成交金額比率為67.95%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為1兆7,898.56億元，佔買賣斷成交金額比率為32.05%（包含政府債券8,610.30億元，日均值為41.60億元；普通公司債7,509.17億元，日均值為36.28億元；金融債券1,566.40億元，日均值為7.57億元；外國債券212.70億元，日均值為1.03億元）。

2.附條件交易33兆5,729.31億元，日均值為1,621.88億元，佔總成交金額比例為85.74%，其中等殖成交系統成交金額為4,163.31億元，佔附條件成交金額比率為1.24%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為8.23億美元，以澳幣計價之成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為29.61億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.07億紐幣，以南非幣計價之成交金額為2.75億南非幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為121.14億美元，以澳幣計價成交金額為0.48億澳幣，以人民幣計價之成交金額為145.82億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為3,773.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交3,773.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為3,469.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開辦本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計510.39億元，本年度累計成交金額為380.09億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開辦本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計787.50億元，本年度累計成交金額為660.78億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,651.21億元，本年度累計成交金額為1,465.32億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額3,136.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計615.44億元，本年度累計成交金額2,149.11億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計4.79億元，本年度累計成交金額130.01億元。

(七)外幣保證金交易：目前已申報開辦本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額4,604.30億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年11月8日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司35家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：18家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東捷資訊、明達醫、捷流閥業)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：5家 (映興、山富、翔宇、應廣、康聯生醫)

二、截至108年11月8日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：239家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：31家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：4家 (泰創工程、穎崴、意德士、智聯服務)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：33家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年11月8日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：91家

(二)累計登錄創櫃板家數：161家

(三)當年度累計輔導家數：26家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年11月8日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,106家

五、截至108年11月8日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.11.10~108.11.16)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6750 泰創【日盛、國泰、群益金鼎】 (108年11月11日)

7556意德士【永豐金、玉山】 (108年11月15日)