中華電信提供跨國物聯網完整應用與客戶攜手佈局全球

為迎合物聯網世代所帶來產業的變動及轉型， 中華電信積極拓展跨國行動物聯網技術及業務， 並透過與國際網路業者、設備大廠及物聯企業的合作， 跨國結盟佈局全球，近半年來，已接獲許多不同產業，如汽/機/ 自行車聯網、車隊管理、智慧醫療、穿戴裝置、貨櫃管理、 工具機連網等各種相關物聯通訊設備跨國物聯網服務的需求。 透過與客戶的深度合作，中華電信可依產品使用情境， 採直號漫遊或以eSIM轉換成當地門號， 為客戶提供最適合的解決方案，創造企業產品價值。

跨國物聯網境內外門號管理平台協助客戶有效管理門號並快速佈局全 球

當企業客戶提供具連網功能的產品及應用服務時， 最先面臨到的問題是，如何有效管理產品生命週期、 管理各國電信商、管控電信費用以及快速將產品部署至全球。

中華電信自建開發的CMP連線管理平台(CMP, Connectivity Management Platform)已與愛立信國際物聯網平台(Ericsson IoT Accelerator)完成整合並正式上線， 透過中華電信CMP連線管理平台， 協助企業解決全球不同網路及系統平臺整合的困難， 提供台灣企業物聯產品出口全球。

或海外企業及其合作之電信商產品進口台灣時， 有效管理其產品的連網服務、設備狀態及生命週期， 快速進行跨國物聯網終端及產品應用之銷售，建構安全、便利、 可彈性跨越國境之國際物聯網商業運轉模式。

同時，也與全球首屈一指的電信業者Tata通訊公司(Tata Communications)合作， 提供企業客戶全球600多家行動物聯網運營商的服務， 讓企業可選擇更多元彈性的跨國跨網物聯解決方案， 將商機從國內快速延伸至全球。

中華電信參與國際聯盟積極提升國際能見度攜手通訊物聯網版圖大躍 進

我國產業多為外銷出口導向，首要出口地為美國、亞洲及歐洲。 為拓展跨國業務，中華電信積極參與國際會議及聯盟， 提升國際能見度，自推出跨國物聯網服務至今， 中華電信已至少與全球25家電信業者進行合作交流， 今年更成功與二家日本業者簽訂合作備忘錄。 中華電信期許建構完整的跨國物聯網產業生態系， 並成為台灣企業及跨國物聯設備進出口連網的最佳經營夥伴。